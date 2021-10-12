MTSK Usta Öğreticileri ile Sınav Güzergâhında Uygulamalı Toplantı Yapıldı

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Fevzi GÜÇLÜ’nün başkanlığında yapılan bilgilendirme toplantısında usta öğreticilere uygulama sınavlarına çalıştırılan sürücü adaylarını çalıştırırken dikkat etmeleri gereken hususlar hatırlatıldı. Uygulama sınavlarında sürücü adayı değerlendirilirken adayın başarılı olabilmesi için yapılması gereken sürücü davranışları ile adayın başarısızlığına neden olabilecek olan sürücü hataları yönetmelik yönerge ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan resmi yazılar çerçevesinde ele alındı.