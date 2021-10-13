EĞİRDİR’DE 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU AÇILDI

ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ

Eğirdir ilçemizin Barla köyünde 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik Kur'an kursu açıldı.11 Ekim 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen 4-6 Yaş Kur’an Kursu açılış programına İl Müftüsü Bayram Şahin, Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, Şube Müdürü Halil İbrahim Akkuş, Mekke Eğitim Vakfı Başkanı Halil İbrahim Ertuç, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.Kur’an Kursu açılışında emeği geçenlere teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.