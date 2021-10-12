2021 YILI ORMAN YANGINLARI MASAYA YATIRILDI

Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Başkanlığında Bucak Orman İşletme Müdürlüğünde 2021 yılında çıkan yangınların değerlendirmesi yapıldı.Bölge Müdürümüz Başkanlığında Bucak İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, Yangın Şube Müdürü Abdülkadir Taşer, Orman Mühendisi Fahri Kaya, Bucak İşletme Müdürü Mustafa Ersoy, İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Şefleri katıldı. Bölge Müdürümüz yangın sahalarıyla ilgili görseller eşliğinde yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunarak yangın anında yaşanan sorunlar irdelendi ve iklim koşulları ve mevsimsel nedenlerle bundan sonra yaşanabilecek olası yangınlarda uygulanacak yöntemler ile geçmiş yıllarda yaşanmış yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgilerini aktardı.Toplantıda yangın sahası üretim çalışmaları, yapılacak yollar, orman zararlılarına karşı tesis edilen biyolojik mücadele yöntemlerinden fereomon tuzakları ve gelecekte oluşabilecek yangınlara karşı oluşturulması planlanan önleme tesisleriyle ilgili kritik yapılarak; “Yanan orman alanlarımızda üretim ve boşaltma çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandığını, sahalarda gençleştirme çalışmalarının zamanında tamamlanacağını, yangın bölgesinde böcek tasallutuna meydan verilmemesi için uygulanan tuzak ağacı ve feromon tuzaklarının tesis edildiğini, gelecekte çıkması muhtemel yangınlar için gerekli yangınla mücadele tesislerinin projelerinin hazır olduğunu, Yangın önleme tesissi ve yerleşim yerlerimiz için gerekli koruma bantlarının oluşturularak, teknik ve takvime uygun bir çalışma ile sahalarımızın yeniden yeşil örtüsüne kavuşturulacağını“ ifade etti.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy daha sonra Bucak Teknik ekibiyle birlikte Bucak Seydiköy orman deposunda konuşlu bulunan Seydiköy Yangın ekibi ile Yangın söndürme helikopter pilotları ve teknik ekibini ziyaret ederek; 2021 yılında yangın söndürme çalışmalarında göstermiş oldukları üstün gayret ve performansları nedeniyle teşekkür etti.