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Haber: ​Atık Su Arıtma Tesisi rehabilitasyon çalışmaları başlıyor

Haber: ​Atık Su Arıtma Tesisi rehabilitasyon çalışmaları başlıyor
TÜRKİYE
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Atık Su Arıtma Tesisi rehabilitasyon çalışmaları başlıyor
 
Isparta Belediyesinin Sav bölgesinde bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinin Rehabilitasyon çalışmalarına başlanıyor. Yıllardır şehrin en önemli sorunları arasında olan ve büyük bir problem olarak gösterilen kötü koku sorunu Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle artık tamamen sonuca kavuşuyor. 14 milyon 629 bin lira bedelle tesislerin rehabilitasyon ihalesini alan firma ile sözleşme imzalandı ve yer teslimi gerçekleştirildi. Firma çalışmalarını 180 gün içerisinde tamamlayacak.
Seçimler öncesinde Isparta’nın dört ana sorunundan birisi olarak gösterilen kötü koku problemi artık tamamıyla tarih oluyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim döneminde ‘çözersek biz çözeriz, yaparsak biz yaparız’ diyerek Isparta halkına taahhüdünü verdiği kötü koku sorununa ilişkin belediyenin Atık Su Arıtma Tesislerinin Rehabilitasyon ihalesi geçen günlerde yapılmıştı. İhaleyi 14 milyon 629 bin lira bedelle alan firmayla sözleşme imzalandı ve 180 gün sürecek rehabilitasyon çalışması için yer teslimi yapıldı.
Firma ile yapılan sözleşme sonrasında açıklamalarda bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yıllardır başta Vatan, Halife Sultan, Ayazmana, Halıkent mahalleleri başta olmak üzere vatandaşların çekmiş olduğu kötü koku sorununun yapacakları rehabilitasyon çalışmalarıyla tamamen ortadan kalkacağını söyledi.
‘Tesislerdeki geçmişten gelen sorunları tamamen ortadan kaldırıyoruz’ diyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Antalya’dan, Sav bölgesine geldiğimizde nasıl bir kokuyla karşılaştığımızı hepimiz hatırlıyoruz. O günleri unutmadık” ifadesinde bulundu.
Göreve gelmesiyle birlikte kötü kokunun bir an önce bertaraf edilmesi için ilk etapta çalışmalar yapıldığını, atık suların kapalı sistemle daha ileri bir noktaya götürüldüğünü belirten Başkan Başdeğirmen, yapılan bu çalışmaların şehri kokudan kurtardığını dile getirdi.
Tüm bu çalışmaların ardından şimdi de Atık Su Arıtma Tesisinin rehabilitasyonu için ihaleye çıktıklarını ve ihaleyi 14 milyon 629 bin liraya alan firma ile sözleşmeyi imzaladıklarını ve yer teslimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Başdeğirmen, “180 gün içerisinde bu arıtma tesisinin rehabilitasyonu, onarımı yapılarak faaliyete geçecek. En iyi şekilde Isparta’nın atığının arıtıldığı bir tesis haline gelecek. Vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesini daha tutmanın mutluluğu, gururu içerisindeyiz. Şehrimizin en önemli sorunlarından bir tanesi bu kokuydu. Nereye gitsek vatandaşlarımız Isparta’daki bu kokunun ne olduğunu, rahatsız olduklarını, oraya yakın mahallelerin pencerelerini açamadığını, çocuklarını balkona, bahçeye çıkaramadığını söylenen bir dönemden geldik.
Göreve gelir gelmez bu sorunu geçici de olsa çözdük, duyarsız kalmadık. Neler yapmamız gerektiğine dair birçok çalışma yaptık. Çalışma arkadaşlarımızla başka illere gittik, o illerdeki sistemin nasıl çalıştığını gördük. Örnekler aldık, neler yapmamız gerektiğini bilerek ihaleye çıktık. Şu anda da ihaleyi alan firmamız bu işi yapmak için yüklenici oldu. Firma hemen işe başlayıp 180 gün içerisinde burayı bize teslim edecek” görüşlerinde bulundu.
 
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