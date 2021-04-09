Polis Haftası Nedeniyle İlçe Emniyet Teşkilatından Kaymakamımız Sayın Adem Çelik’e Ziyaret

Kaymakamımız Adem Çelik, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176’ıncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Eğirdir İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif ve Emniyet Mensuplarından oluşan heyeti makamında kabul etti.Ziyarette, Kaymakam Çelik'e Eğirdir Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları, trafik hizmetleri ve polis haftası etkinlikleri hakkında bilgi verildi.Günün anısına Kaymakam Adem Çelik'e İlçe Emniyet Müdürlüğü adına çiçek takdim edildi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Çelik, daha sonra Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun yıl dönümünü kutladı ve ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakârca çalışan tüm emniyet mensuplarına meslek hayatlarında kolaylık ve başarılar diledi.Eğirdir Kaymakamlığı