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Atabey'de Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Atabey'de Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
İlçemizde Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı
Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Komisyonu, İlçe Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM Başkanlığında toplandı.
Toplantıya, İlçe Kaymakamımız başta olmak üzere Daire Amirleri ve görevlileri, Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Psikolog Beyza KELEŞ katıldı.
Toplantıda, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlemesine dair kanun gereğinde, kadına şiddetin önlenmesi için zaman zaman değerlendirme yapılıp, tecrübelerin paylaşılmasının gerekli olduğu, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal bilincin yükseltilmesinin, farkındalık ve duyarlılığının arttırılmasının büyük önem arz etmesi gibi pek çok konu ele alındı.

Atabey Kaymakamlığı

Bir 3 kişi, ayakta duran insanlar ve ofis görseli olabilir


 
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