KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta din görevlileri, ramazan ayı öncesi sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim ve kitap hediye etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç, din görevlileriyle, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Vehbi Şirikçi'yi ziyaret etti.

Sürgeç, ziyarette yaptığı konuşmada, insanoğlunun bir küresel sıkıntı ve salgınla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Sağlık personeline hizmetleri için teşekkür eden Sürgeç, şöyle devam etti:

"Allah yardımcıları olsun. Kendilerine sürekli dua ediyoruz. Onlar kendi hayatlarından başka diğerinin hayatını yaşatmanın gayreti içerisindeler. Sürekli kendilerine dua ediyoruz. Bu kapsamda sağlıkçılarımız ziyaret etmek istedik."

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Vehbi Şirikçi ise dünyada etkili olan bir pandemi sürecinde bütün sağlık çalışanlarının özveriyle mücadele içerisinde olduğunu, toplumdan da büyük bir destek gördüklerini belirterek, İl Müftüsü Celal Sürgeç ve din görevlilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Sürgeç, Başhekim Şirikçi'ye sağlık çalışanlarına verilmek üzere Kur'an-ı Kerim ve aile hayatını anlatan kitaplar hediye etti.











