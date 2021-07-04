VALİ SEYMENOĞLU; ÇİLEK ÜRETİCİLERİNİ ZİYARET ETTİ

Bulduğu her fırsatta tarım sektörü ile bir araya gelen Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde çilek bahçesinde üreticiler ile bir araya geldi.Hasan Ayhan isimli çiftçinin geçtiğimiz gün sosyal medyadan kendisini çilek üretiminin devam ettiği bahçeye daveti üzerine sabah erken saatte, çilek bahçesinde çiftçiler ile buluşan Vali Seymenoğlu çilek topladı.Hasan Ayhan ve ailesi ile bahçede çalışanlar ile bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu kolaylıklar diledi.Isparta'da son yıllarda verilen devlet desteği ile çilek üretimi bin 200 dekarı üzerine çıktı. İl genelinde verilen destekler ile Isparta’da yayla çileği aroma ve tadıyla marka haline geliyor.