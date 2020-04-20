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Bakan Kasapoğlu, 81 ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü ile toplantı gerçekleştirdi

Bakan Kasapoğlu, 81 ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü ile toplantı gerçekleştirdi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 20.04.2020 19:52
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Bakan Kasapoğlu, 81 ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü ile toplantı gerçekleştirdi
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:
"Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak, en etkili tedbirleri ivedilikle hayata geçiren, en nitelikli mücadeleyi ortaya koyan ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdürebilen az sayıda ülkeden biriyiz. Dünya Sağlık Örgütü, henüz pandemi kararını vermeden önce biz önlemlerimizi almıştık"
- "25 bin vatandaşımızı, 71 ilde yurtlarımıza yerleştireceğiz. İnşallah onların da 14 günlük süreyi sağlıklı bir şekilde atlatarak, ramazanda aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz"

 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecek dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere 81 ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü ile video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde Türkiye'nin üstün bir performans gösterdiğini vurguladı.
Bakan Kasapoğlu, 81 ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü ile koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirleri ve gelecek dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirdi.
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde en etkili tedbirlerin ivedilikle hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla da koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.
 
- "Türkiye, en nitelikli mücadeleyi ortaya koydu"
 
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye'nin en başından itibaren salgınla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirdiğini aktardı.
"Dünyaya ekonomik istikrarın ve sürdürülebilirliğin tanımını yapmaya kalkanlar, basit bez maske tedariğinde bile sınıfta kalmışlardır." ifadesini kullanan Kasapoğlu, "Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak, en etkili tedbirleri ivedilikle hayata geçiren, en nitelikli mücadeleyi ortaya koyan ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdürebilen az sayıda ülkeden biriyiz. Dünya Sağlık Örgütü, henüz pandemi kararını vermeden önce biz önlemlerimizi almıştık." değerlendirmesinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan öğrenci yurtlarının bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Yurt dışından gelen vatandaşlarımız için uyguladığımız 14 günlük sosyal izolasyon süreci için öğrenci yurtlarımız, devletimizin elindeki en etkili imkanlardan biri haline gelmiştir. Biz bu süreçte sadece bina ve yatak tahsis etmedik, rahat etmeleri için her türlü ihtiyaçlarına cevap verdiğimiz bir hizmeti de misafirlerimize sunduk, sunmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Yurtların vatandaşlar için uygun hale getirildiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Psikolog ve diyetisyen hizmetlerimiz, kitap dağıtımımız ve sosyal faaliyetlerimiz, misafirlerle sağladığımız iletişim, vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Yurtlarımızdan ayrılan misafirlerimizden sürekli teşekkür ve tebrik mesajları alıyoruz. Süreç içerisinde Kızılay ve AFAD'ın destekleri elbette yadsınamaz fakat bu başarıda hem Bakanlık personelimizin hem de siz değerli il müdürlerimizin gayretlerinin takdire şayan olduğunu belirtmek isterim."
 
- "25 bin vatandaşımızı yurtlarımıza yerleştireceğiz"
 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilerleyen süreçte yurt dışından gelecek 25 bin vatandaşı daha yurtlarda misafir edecekleri bilgisini verdi.
Kasapoğlu, "25 bin vatandaşımızı, 71 ilde yurtlarımıza yerleştireceğiz. İnşallah onların da 14 günlük süreyi sağlıklı bir şekilde atlatarak, ramazanda aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz." açıklamasını yaptı.
 
- "Faaliyetlerimizin tamamını dijitale taşıdık"
 
Bakan Kasapoğlu, Bakanlığın bu süreçte tüm proje ve çalışmalarının dijital ortama aktarıldığını belirtti.
"Online" olarak gençlere eğitim, kültür, sanat faaliyetleri ve antrenmanlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, Gençlik Merkezleri'nin ve gönüllü gençlerin bu süreçte ortaya koydukları dayanışma ruhunun çok kıymetli olduğunu aktardı.
 
- "Sporcularımız, vatandaşlarımıza moral aşılıyor"
 
Sporcuların antrenmanlarına devam ettiğini açıklayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Sporcularımız hem antrenmanlarına devam ediyor hem de vatandaşlarımıza moral ve motivasyon aşılayan etkili farkındalık çalışmalarına imza atıyor. Ertelenen uluslararası organizasyonlara, çok güçlü bir geri dönüş yapacaklarına yürekten inanıyorum. Bakanlığımızın her bir paydaşının, her bir çalışma arkadaşımızın elinin taşın altında olması gerçekten gurur verici. Bizi güçlü kılan bu birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun."
 
- "Gençler sosyal medyadaysa biz de oradayız"
 
Bakan Kasapoğlu, gençlerin sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullandığını hatırlattı.
Kendisinin de neredeyse her gün bir canlı yayına katıldığını belirten Kasapoğlu, "Gençlerle, STK'larla, sporcularla 'online' faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyorum. İçinde bulunduğumuz bu zor sürecin bize sağladığı en büyük kazanımlardan birinin, Bakanlığımızın dijital entegrasyonu olduğunu ifade etmeliyim. Gençler sosyal medyadaysa biz de oradayız." değerlendirmesinde bulundu.
İl müdürlüklerinin yaptığı çalışmaları da takip ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Sizlerin de yaptığı çalışmaları biliyor, anbean takip ediyorum. İnşallah bu gayretlerimizi hız kesmeden sürdürecek ve süreçten milletçe güçlenerek çıkacağız. Asla irtifa kaybetmeyeceğiz. Kamu yöneticileri olarak bizler, işini en iyi yapanlar olmak mecburiyetindeyiz. Milletimizin tek sığınağı devletimizse, bizler de devlet ve millet arasındaki köprüyüz. Millete hizmet, bizim için görevlerin en mukaddesi, sorumlulukların en büyüğüdür." ifadelerini kullandı.
İhtiyaç sahibi 4 milyondan fazla vatandaşa yardım eli uzattıklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Biz, başka ülkeler gibi insanların ihtiyaçlarına kulaklarını tıkayan, en ufak sorunlarda bile kar, zarar hesabına girişen bir ülke olmadık, olamayız. Çünkü biz insan hayatını ve insanı yaşatmayı, değerlerin en yücesi olarak gören bir ecdadın torunlarıyız. Sağlık hizmetlerimizde ve kullan-at cerrahi maskelerde hiçbir ücret talebimiz olmadı. Kamuda çalışan personellerimize ve özel sektör çalışanlarına yönelik tedbirlerimizi de hızlıca hayata geçirdik. Çok az bir zaman kaldı. İnşallah önümüzdeki günlerde hayırlı haberler duymaya başlayacağız. Mücadele anlamında aldığımız tedbirlerde en ufak bir esneklik göstermememiz gerekiyor. Süreç atlatılana kadar titizlikle, hassasiyetle ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçten sonra da hizmetlerimize daha büyük bir ivme ile devam edeceğiz."

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Bakan Kasapoğlu
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