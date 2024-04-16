Yargıtay'dan Flaş Tazminat Kararı! Kritik 2 Ay Detayı

Yargıtay, milyonlarca çalışanı ilgilendiren tazminat hakkıyla ilgili önemli bir karara imza attı. İşten çıkarılan veya kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanların kıdem tazminatı hakkıyla ilgili bu karar, işçiler için önemli bir adım niteliğinde.

İşten çıkarılan veya kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanlar, belirli şartları sağladıklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanıyorlar. Örneğin, aynı işyerinde bir yıl veya daha uzun süre çalışanlar işten çıkarıldıklarında kıdem tazminatı alabilirler. Ayrıca, kadınlar evlilik, erkekler ise askerlik nedeniyle işten ayrıldıklarında da tazminat hakları bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışan herkes, iş kanunundan kaynaklanan çeşitli haklara sahiptir. Örneğin, kadınlar doğum izni ve doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkına sahipken, erkek çalışanlar askerlik görevinden doğan haklara sahiptirler.

Askerlik görevini yerine getiren ve sonra işe geri dönmek isteyen çalışanlara iki aylık bir süre verilmektedir. İşe geri dönmek isteyen çalışanlar, işverene bu isteklerini bildirmek için bu süreyi kullanabilirler.

Yargıtay'ın bu kararıyla, işçilerin kıdem tazminatı hakları daha net bir şekilde belirlenmiş oldu. Bu karar, işçilerin haklarını koruma adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.