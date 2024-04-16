Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem resmen başladı!

Fahiş fiyatlarla mücadele için yeni bir taslak çalışması başlatıldı ve bu çalışma kapsamında fahiş fiyat uygulamalarına verilen cezaların daha etkili hale getirilmesi amaçlanıyor. Henüz taslak halinde olan çalışmada, fahiş fiyat uygulamalarına karşı daha caydırıcı cezaların getirilmesi planlanıyor.

Elde edilen bilgilere göre, bu taslak çalışma kapsamında fahiş fiyat cezalarının her yıl enflasyon veya yeniden değerleme oranında artırılması öngörülüyor. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat cezalarının düşük olmasının fırsatçıları cesaretlendirdiği gerekçesiyle yeni bir taslak çalışması başlatmış durumda.

Taslak çalışma hakkında kulis bilgilerine göre, fırsatçılara kesilen cezaların katlamalı bir şekilde artırılması planlanıyor. Özellikle deprem bölgesindeki inşaat malzemeleri satışında fahiş fiyatlarla ürün satanlara uygulanan cezaların 3,5 milyon TL seviyesine kadar çıkarıldığı belirtiliyor.

Şu anda yürürlükte olan ceza sistemine göre, fırsatçılar cezayı göze alarak fahiş fiyatlarla ürün satmaya devam edebiliyorlar. Ancak taslak aşamasında olan bu yeni kanunun hayata geçirilmesiyle birlikte fırsatçılara uygulanacak cezaların daha yüksek seviyelere çıkarılması hedefleniyor. Bu da vatandaşların fırsatçıların insafına bırakılmamasını sağlayacak.

Ayrıca, bu yeni taslak çalışma ile sadece zincir marketlerde değil, her alanda fahiş fiyat uygulayanlara daha ağır cezaların uygulanması planlanıyor. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu aracılığıyla fırsatçılara daha büyük cezaların kesilmesi bekleniyor.