isparta-iyas-marketisparta-oto-ekspertiz

Tüm Tedaviler 1 Yıl Boyunca Ücretsiz!

Tüm Tedaviler 1 Yıl Boyunca Ücretsiz!
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
GSS Prim Borcu Olanlara Müjde: Tüm Tedaviler 1 Yıl Boyunca Ücretsiz!
Yeni Karar Detayları:
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile milyonlarca vatandaşın sorununa çözüm getirildi. Yeni karara göre, 81 ildeki tüm hastanelerde tedaviler 1 yıl boyunca ücretsiz olacak.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında, prim borcu nedeniyle hastaneye gidip tedavi olamayan milyonlarca vatandaşın sorununa çözüm getirilecek. Artık GSS kapsamındaki vatandaşlar, prim borçları olsa bile Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.
Karar, GSS prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşlarının ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesini sağlıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır" dedi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
81 İlde Dev Operasyon!
Yargıtay'dan 16 Milyon Emekliyi İlgilendiren Emsal Karar
Araç Sahipleri Dikkat!
Meğer Zehir Deposuymuş!
SGK geçmişe dönük para dağıtıyor
Tüm Tedaviler 1 Yıl Boyunca Ücretsiz!
Hakim, tüketici lehine bir karar aldı
Emekliler için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı.
500 bin TL'nin 1 aylık getirisi uçtu 'Duyan soluğu bankada alacak'
Kademeli Emeklilik ve Beklentiler
THY Uçağında Bomba Paniği: Acil İniş Yapıldı
Seyahat Süresi 4 Saat 45 Dakika Olacak
HGS Kullanıcıları İçin Önemli Uyarı: Cezaların İptali İçin Yol Açıldı!
İndirimde Sona Gelindi
Emeklilerin Yüzünü Güldürecek Haber
Havale ve EFT'te "Açıklama" Kısmını Es Geçmeyin: Başınıza Dert Açabilirsiniz!
KGM'den Isparta-Antalya Karayolu Uyarısı
TFF, Süper Lig'de Flaş Karar!
Milyonlarca Tapu Sahibini İlgilendiren Vergi Muafiyeti
Kan Donduran Detaylar Ortaya Çıktı
Musk'tan Ürküten Açıklama!
Ünlü YouTuber'ın 9 Milyon Takipçili Kanalı Çalındı
Yakıttaki Artış Pompaya Nasıl Yansıdı?
Hesaplar Sil Baştan Değişti: "Artık Eşit Olmayacak"
Maaşlar 1.346,4 TL Eksik Yatacak: "O Sektörde Çalışanlar Yandı"
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Bayramda Açık Olacak Fırınlar Belli Oldu!Isparta'da Bayramda Açık Olacak Fırınlar Belli Oldu!09 Nisan 2024
Kan Donduran Detaylar Ortaya ÇıktıKan Donduran Detaylar Ortaya Çıktı11 Nisan 2024
Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren GelişmeMilyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren Gelişme07 Nisan 2024
Emeklilere Temmuz'da Müjdeli HaberEmeklilere Temmuz'da Müjdeli Haber07 Nisan 2024
Yeni Emeklilik Sistemiyle İlgili Çarpıcı Detaylar Ortaya ÇıktıYeni Emeklilik Sistemiyle İlgili Çarpıcı Detaylar Ortaya Çıktı08 Nisan 2024
Ödediğinizin Yüzde 50'si Geri Veriliyor! 81 İle Genelge GönderildiÖdediğinizin Yüzde 50'si Geri Veriliyor! 81 İle Genelge Gönderildi09 Nisan 2024
Bayram Öncesi ATM'den Para Çekeceklere Büyük ŞokBayram Öncesi ATM'den Para Çekeceklere Büyük Şok09 Nisan 2024
Yakıttaki Artış Pompaya Nasıl Yansıdı?Yakıttaki Artış Pompaya Nasıl Yansıdı?11 Nisan 2024
Emeklilerin Bayram Sevinci:Emeklilerin Bayram Sevinci:09 Nisan 2024
Milyonlarca Tapu Sahibini İlgilendiren Vergi MuafiyetiMilyonlarca Tapu Sahibini İlgilendiren Vergi Muafiyeti11 Nisan 2024
Bayrama İki Gün Kala Kırmızı Et Fiyatlarına Rekor Zam!Bayrama İki Gün Kala Kırmızı Et Fiyatlarına Rekor Zam!07 Nisan 2024
Apartmanda Dikkat Edilmesi GerekenlerApartmanda Dikkat Edilmesi Gerekenler09 Nisan 2024
Bakanlık Duyurdu: Artık Ücretsiz!Bakanlık Duyurdu: Artık Ücretsiz!08 Nisan 2024
BES'te Flaş Değişiklik! Tüm Şartları Belli OlduBES'te Flaş Değişiklik! Tüm Şartları Belli Oldu08 Nisan 2024
Başvuranlara 5 Bin TL Nakit Ödeme!Başvuranlara 5 Bin TL Nakit Ödeme!08 Nisan 2024
Milyonlarca Kişiye Bayram Öncesi Sevindiren HaberMilyonlarca Kişiye Bayram Öncesi Sevindiren Haber08 Nisan 2024
Akaryakıt Fiyatları Alarm Veriyor! Akaryakıt Fiyatları Alarm Veriyor!07 Nisan 2024
THY Uçağında Bomba Paniği: Acil İniş YapıldıTHY Uçağında Bomba Paniği: Acil İniş Yapıldı12 Nisan 2024
Şaşırtıcı Tahmin: Gram Altının Bayram Sonrası Fiyatı!Şaşırtıcı Tahmin: Gram Altının Bayram Sonrası Fiyatı!08 Nisan 2024
Maaşlar 1.346,4 TL Eksik Yatacak: "O Sektörde Çalışanlar Yandı"Maaşlar 1.346,4 TL Eksik Yatacak: "O Sektörde Çalışanlar Yandı"11 Nisan 2024