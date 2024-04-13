Tüm Tedaviler 1 Yıl Boyunca Ücretsiz!

Yeni Karar Detayları:Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile milyonlarca vatandaşın sorununa çözüm getirildi. Yeni karara göre, 81 ildeki tüm hastanelerde tedaviler 1 yıl boyunca ücretsiz olacak.Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında, prim borcu nedeniyle hastaneye gidip tedavi olamayan milyonlarca vatandaşın sorununa çözüm getirilecek. Artık GSS kapsamındaki vatandaşlar, prim borçları olsa bile Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.Karar, GSS prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşlarının ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesini sağlıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır" dedi.