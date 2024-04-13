Hakim, tüketici lehine bir karar aldı

İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, 2016 yılında 193 bin 494 Euro bedelle sıfır araç satın aldı. Ancak, araçta yaşadığı motor arızası nedeniyle önceki aracını 13.300 Euro ek ödeme yaparak takas etti. Yeni araç da yaklaşık 2 yıl sonra motor arızası yaşadı. Tüketici, aracın ayıplı olduğunu belirterek ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebiyle dava açtı. Mahkeme, aracın üretim hatası nedeniyle ayıplı olduğunu ve tüketicinin bu duruma katlanma yükümlülüğünün olmadığını belirledi. Dolayısıyla, tüketici lehine karar vererek aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine hükmetti. Bayi kararı kabul etmeyerek istinafa başvurdu. Ancak istinaf mahkemesi de tüketici lehine karar verdi. Son olarak, Yargıtay da istinaf mahkemesinin kararını onayladı. Yargıtay'ın kararında tüketicinin ayıplı ürünün ücretsiz onarılması veya ayıpsız misli ile değiştirilmesi seçeneklerinden birini kullanma hakkı tanındı. Bu karar, tüketicilerin haklarını koruyan bir emsal niteliği taşıyor ve benzer durumlarda tüketicilere yol gösterici bir rol üstleniyor.