KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YAPI DENETİM FİRMALARI İLE İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Isparta İlinde faaliyet gösteren Risk Kentsel Dönüşüm, AKS Güven ve Özhak Yapı Denetim firmaları arasında işyeri eğitim protokolü imzalandı.İşyeri eğitimi modelinin tanıtımı için söz konusu işyerleri ziyaret edilerek bilgilendirme toplantıları yapıldı. Toplantılara Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan CEYLAN, Teknik Bilimler MYO Müdür Yardımcısı ve İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SİVRİ, bölüm hocalarından Dr. Öğr Üyesi Nühket ŞAPCI ve Öğretim Görevlisi Dr. Şükrü ÖZKAN katıldı. Daha sonra işyeri eğitimi protokolleri imzalandı.ISUBÜ