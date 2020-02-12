EN MUTLU ANLARINIZIN, TATLI SİMGESİ

SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL PASTALAR

1999

Ezgi Pastenesi...



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Biri doğum günü mü dedi, nee bebek mi geliyor, akşama misafir mi var, yüzük mü takılacak, yoksa Sevgililer Günü mü?Yaş pastalar doğum günü, sevgililer günü, evlilik yıl dönümü gibi günlerde tercih edilebilir. Üstüne yazılacak yazılar yine bu özel günün ne olduğuna göre değişebilir. Sadece özel günlerde değil, içinizden sürpriz yapmak geldiğinde de pasta alabilirsiniz.Birçok insan sevgilisini ya da eşini özel bir sürpriz yaparak sevgililer gününde şaşırtmak ister. Bu özel hediyeler arasında sıklıkla tercih edilen ve üzerine sevilen kişinin adının da yazılabildiği kalp pastalar sevgililer gününü en iyi şekilde kutlamak isteyen insanların tercih ettiği hediyelerden biri olmaktadır.Hayatımızın her anı sürprizlerle dolu ve bu sürprizleri kutlamaya hazır bir lezzet...Isparta'da'dan bugüneCumhuriyet Caddesi No: 26