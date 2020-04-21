Isparta Valiliği Koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı çalışmaları madde madde açıklayıp kamuoyuna sundu, bilgilendirdi.





Saygıdeğer Isparta Kamuoyuna

Koronavirüs (Covid-19) İle Mücadele Kapsamında

Isparta İlinde Yürütülen Faaliyetler

Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İlimizde birçok tedbir alınmış ve alınmaya da devam etmektedir.

Öncelikle;

Sosyal hareketliliği en aza indirmemiz gerekmektedir. Bu sebeple evde kalmak esas olup, bulaşın yoğun olabileceği kalabalık yerlerde bulunduğumuz durumlarda ise sosyal mesafe (en az 1.5 metre) kuralına uymamız gerekmektedir. Dışarıya çıkmak zorunda kaldığımızda ise maske kullanılması büyük önem arz etmektedir.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız tam bir işbirliği içerinde bu mücadelenin içerisinde yer almaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; “Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkâna değil, aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz. Karamsarlığa da rehavete de kapılmadan her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak tedbirlerimizi adım adım alıyor, hayata geçiyoruz.”

Hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar hızlı, ne kadar ciddi adapte olursak o kadar hızlı olumlu sonuç alırız. Bize ayrıcalık tanıyacak tek şey tedbirdir, kararlara tereddütsüz uymaktır.

Şükürler olsun ki sağlık hizmet alt yapısı bakımından, gerek fiziki alt yapı gerekse personel bakımından çok tecrübeli ve çok donanımlı iller arasındayız. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakârca çalışan büyük bir kadroya sahibiz. Bu da salgınla mücadelede bizi güçlü kılmaktadır. İnşallah bu mücadeleden de hep birlikte başarıyla çıkacağız.

Ömer SEYMENOĞLU Vali



1. Yapılan Toplantılar:

İlk günden itibaren Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların yayınladıkları emirler ile Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararları doğrultusunda ilimizdeki yetkili kurullar toplanmış, koranavirüs ile mücadele edebilmek ve vatandaşlarımızı salgından koruyabilmek için kararlar alınmıştır. Bu kararlar vatandaşlarımızla paylaşılmıştır.

Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Konulu Toplantılar

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı 21 adet toplantı

İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2 adet toplantı

İl İdare Kurulu Toplantısı 1 adet toplantı

Kaymakamlar Toplantısı 2 adet toplantı

2. Kamuoyunu Bilgilendirme Çalışmaları:

İl genelinde muhtelif yerlere afişler asılmış, broşür ve el ilanları dağıtılmıştır. Paniğe yol açmadan ancak rehavete de kapılmadan vatandaşlarımız salgınla mücadele edebilmenin yolları hakkında bilgilendirilmiştir.

Bilboard / Broşür / El İlanı

Valilik Yerel Yönetimler

Bilboard Çalışmaları 20 adet 70 adet

Broşür Dağıtımı 800 adet 15.000 adet

El İlanı Dağıtımı 36.000 adet 15.000 adet

3. İl Genelinde Dağıtımı Yapılan Maske / Kolonya / Tulum / Dezenfektan:

Ulaşım araçları, pazar yerleri, fabrikalar, sanayiler, marketler vb. toplu olarak çalışılan bulaşın yoğun olabileceği yerlerde vatandaşlarımızın ve çalışanların maske takma zorunluluğu bulunmakta olup, pazarcı esnafının tulum ile satış yapması gerekmektedir.

Bu doğrultuda, vatandaşlarımızı, esnafımızı, işçilerimizi ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelleri virüsten koruyabilmek için Valilik, PTT ve yerel yönetimler tarafından ücretsiz maske, kolonya, dezenfektan ve tulum dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Koruyucu bu materyaller temin edildikçe ihtiyacı olanlara ücret alınmadan dağıtılmaya devam edilmektedir.

Maske / Kolonya / Tulum / Dezenfektan Dağıtımı

Valilik Yerel Yönetimler

Maske 190.400 adet 200.000 adet

Kolonya 2.000 adet 75.000 adet

Tulum 2.900 adet -

Dezenfektan 970 litre 10.000 litre

4. Birinci Faz Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı:

I. Faz Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı çerçevesinde il genelinde ikamet eden vatandaşlarımıza hane başı 1.000,00 TL sosyal destek ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

Ödemeler ilimizde ve ilçelerimizde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları eşgüdümünde polis, bekçi, jandarma, PTT çalışanları, milli eğitim ve müftülük personeli tarafından hak sahiplerine ikametlerinde teslim edilmiştir.

II. faz ödemeleri de hak sahiplerine dağıtılmaya başlanmıştır.

III. faz ödemeleri için Bakanlıklarca hazırlık yapılmaktadır.

I. Faz Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı

Destek Alan Hane Sayısı 8107 hane 10 vefat, 451 ikametinde bulunamayan,

135 PTT kartlarına yatırılan, 188 PTT sisteminde gözükmeyen olmak üzere toplam 784 kişiye yardım hanelerinde teslim edilememiştir.

5. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanununu Kapsamında Yapılan İşlemler:

Kurullarda salgınla etkin bir şekilde mücadele edebilmek, toplumsal ve bireysel sağlığı koruyabilmek için gerekli kararlar alınmakta, uyulması gereken hususlar konusunda ise vatandaşlarımız sürekli bilgilendirilmektedir.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alanda denetim yapan kamu görevlileri tarafından çok arzu edilmemekle birlikte (dışarı çıkma yasağı olanların dışarı çıkması, sosyal mesafe kuralına uymamak, maske takmamak, dükkan önlerinde birden fazla kişinin bir arada oturması, belli sayının üzerinde yolcu taşımak, kapanış saatlerine uymamak, kapalı olması gereken işyerlerini açık tutmak v.b.) alınan kararlara uymamakta direnen vatandaşlarımız hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır.

İl Umumi Hıfzıssıhha kararlarına uymamaktan kişi başı 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanmak üzere adli işlem yapılmaktadır.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet

İşlem Sayısı Ceza Miktarı

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 175 551.250,00 TL

Kapatılan İşyerleri 6 -

Kabahatler Kanunu 262 116.102,00 TL

TCK 195. Madde 91 -

6. Kontrol Noktaları Ve 14 Günlük İzolasyon Onam Formu:

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 28/03/2020 tarihli ve 9 sayılı kararı doğrultusunda;

İlimiz girişlerindeki kontrol noktalarında her türlü ulaşım vasıtasıyla ilimize giriş yapacak vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Bulgu tespit edilmesi halinde gerekli uyarılar yapılarak evlerinde 14 günlük süreyle kalmaları istenmektedir.

İlimize ilk defa gelen kişilere onam formu imzalattırılarak 14 gün süreyle bir yerde izalasyona tabi tutulmaları için uyarılmaktadırlar. Uymayanlar hakkında kamu gücü kullanılmaktadır.

Onam formunun gereğinin yapılıp yapılmadığı konusunda İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerince takip yapılmaktadır.

Kontrol Noktası / 14 Günlük İzolasyon Onam Formu

Kontrol Noktalarında Kontrol Edilen Kişi Sayısı 232.332

İzolasyon Formu Tebliğ Edilen Kişi Sayısı 6.318

7. Şehirlerarası Özel Araç / Otobüs - 65 Yaş Üstü / 20 Yaş Altı Seyahat İzin Belgeleri:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun;

22/03/2020 tarihli ve 5 sayılı kararı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın, 03/04/2020 tarihli ve 14 sayılı kararı ile de 20 yaş altı vatandaşlarımızın,

İlan edilen bazı istisnalar dışında sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır.

Kalacak yeri bulunmayan, sağlık sorunu, cenaze vb. nedenlerle vatandaşlarımızın dışarı çıkmalarını/seyahat etmelerini gerektirecek zorunlu durumlar için talep edilmesi halinde “Seyahat İzin Belgesi” Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından verilmektedir.

28/03/2020 tarihi itibariyle otobüs seferleri Valilik iznine bağlanmıştır. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile kalacak yeri bulunmayan vb. gibi zorunlu nedenlerle şehirlerarası seyahat etmeleri gereken hallerde talebin uygun görülmesi halinde “Seyahat İzin Belgesi” İlimiz Seyahat İzin Kurulu tarafından verilmektedir.

Şehirlerarası Özel Araç/Otobüs - 65 Yaş Üstü/20 Yaş Altı Seyahat İzin Belgeleri

Şehirlerarası Özel Araç Ve Otobüs İle Seyahat Zorunluğu Olan Vatandaşlarımız İçin Düzenlenen Seyahat İzin Belgesi Sayısı 2.847 29/03/2020 tarihinden itibaren

65 Yaş Üstü Vatandaşlarımız İçin Düzenlenen İzin Belgesi Sayısı 2.456 23/03/2020 tarihinden itibaren

Kronik Rahatsızlığı Olan Vatandaşlarımız İçin Düzenlenen İzin Belgesi Sayısı 58

20 Yaş Altı Vatandaşlarımız İçin Düzenlenen İzin Belgesi Sayısı 936 03/04/2020 tarihinden itibaren

8. Vefa Sosyal Destek Grubu:

Evlerinde kalmalarını rica ettiğimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları için il ve ilçelerimizde “Vefa Sosyal Destek Grupları” oluşturulmuştur.

Bu ekipler aracılığıyla şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan 13 bin 226 vatandaşımızın temel ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik.

Vatandaşlarımızın her birinin temel ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda sıkıntıya düşmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yaşlılarımızın ve ihtiyacı olanların Vefa Sosyal Destek Gurubu vasıtasıyla özel ihtimam gösterilerek evlerinden çıkarılmaması ve ihtiyaçlarının karşılanması, sokaktaki hareketliliği büyük ölçüde azaltmıştır.



Vefa Sosyal Destek Grubu Hizmet Sayıları

Yerine Getirilen Hizmet Sayısı 13.226 23/03/2020 tarihinden itibaren