Isparta Valiliği Koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı çalışmaları madde madde açıklayıp kamuoyuna sundu, bilgilendirdi.
Saygıdeğer Isparta Kamuoyuna
Saygıdeğer Isparta Kamuoyuna
Koronavirüs (Covid-19) İle Mücadele Kapsamında
Isparta İlinde Yürütülen Faaliyetler
Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İlimizde birçok tedbir alınmış ve alınmaya da devam etmektedir.
Öncelikle;
Sosyal hareketliliği en aza indirmemiz gerekmektedir. Bu sebeple evde kalmak esas olup, bulaşın yoğun olabileceği kalabalık yerlerde bulunduğumuz durumlarda ise sosyal mesafe (en az 1.5 metre) kuralına uymamız gerekmektedir. Dışarıya çıkmak zorunda kaldığımızda ise maske kullanılması büyük önem arz etmektedir.
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız tam bir işbirliği içerinde bu mücadelenin içerisinde yer almaktadır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; “Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkâna değil, aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz. Karamsarlığa da rehavete de kapılmadan her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak tedbirlerimizi adım adım alıyor, hayata geçiyoruz.”
Hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar hızlı, ne kadar ciddi adapte olursak o kadar hızlı olumlu sonuç alırız. Bize ayrıcalık tanıyacak tek şey tedbirdir, kararlara tereddütsüz uymaktır.
Şükürler olsun ki sağlık hizmet alt yapısı bakımından, gerek fiziki alt yapı gerekse personel bakımından çok tecrübeli ve çok donanımlı iller arasındayız. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakârca çalışan büyük bir kadroya sahibiz. Bu da salgınla mücadelede bizi güçlü kılmaktadır. İnşallah bu mücadeleden de hep birlikte başarıyla çıkacağız.
Ömer SEYMENOĞLU Vali
1.Yapılan Toplantılar:
İlk günden itibaren Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların yayınladıkları emirler ile Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararları doğrultusunda ilimizdeki yetkili kurullar toplanmış, koranavirüs ile mücadele edebilmek ve vatandaşlarımızı salgından koruyabilmek için kararlar alınmıştır. Bu kararlar vatandaşlarımızla paylaşılmıştır.
Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Konulu Toplantılar
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı21 adet toplantı
İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı2 adet toplantı
İl İdare Kurulu Toplantısı1 adet toplantı
Kaymakamlar Toplantısı2 adet toplantı
2.Kamuoyunu Bilgilendirme Çalışmaları:
İl genelinde muhtelif yerlere afişler asılmış, broşür ve el ilanları dağıtılmıştır. Paniğe yol açmadan ancak rehavete de kapılmadan vatandaşlarımız salgınla mücadele edebilmenin yolları hakkında bilgilendirilmiştir.
Bilboard / Broşür / El İlanı
ValilikYerel Yönetimler
Bilboard Çalışmaları20 adet70 adet
Broşür Dağıtımı800 adet15.000 adet
El İlanı Dağıtımı36.000 adet15.000 adet
3.İl Genelinde Dağıtımı Yapılan Maske / Kolonya / Tulum / Dezenfektan:
Ulaşım araçları, pazar yerleri, fabrikalar, sanayiler, marketler vb. toplu olarak çalışılan bulaşın yoğun olabileceği yerlerde vatandaşlarımızın ve çalışanların maske takma zorunluluğu bulunmakta olup, pazarcı esnafının tulum ile satış yapması gerekmektedir.
Bu doğrultuda, vatandaşlarımızı, esnafımızı, işçilerimizi ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelleri virüsten koruyabilmek için Valilik, PTT ve yerel yönetimler tarafından ücretsiz maske, kolonya, dezenfektan ve tulum dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Koruyucu bu materyaller temin edildikçe ihtiyacı olanlara ücret alınmadan dağıtılmaya devam edilmektedir.
Maske / Kolonya / Tulum / Dezenfektan Dağıtımı
ValilikYerel Yönetimler
Maske190.400 adet200.000 adet
Kolonya2.000 adet75.000 adet
Tulum2.900 adet-
Dezenfektan970 litre10.000 litre
4.Birinci Faz Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı:
I.Faz Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı çerçevesinde il genelinde ikamet eden vatandaşlarımıza hane başı 1.000,00 TL sosyal destek ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
Ödemeler ilimizde ve ilçelerimizde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları eşgüdümünde polis, bekçi, jandarma, PTT çalışanları, milli eğitim ve müftülük personeli tarafından hak sahiplerine ikametlerinde teslim edilmiştir.
II.faz ödemeleri de hak sahiplerine dağıtılmaya başlanmıştır.
III.faz ödemeleri için Bakanlıklarca hazırlık yapılmaktadır.
I. Faz Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı
Destek Alan Hane Sayısı8107 hane10 vefat, 451 ikametinde bulunamayan,
135 PTT kartlarına yatırılan, 188 PTT sisteminde gözükmeyen olmak üzere toplam 784 kişiye yardım hanelerinde teslim edilememiştir.
5.Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanununu Kapsamında Yapılan İşlemler:
Kurullarda salgınla etkin bir şekilde mücadele edebilmek, toplumsal ve bireysel sağlığı koruyabilmek için gerekli kararlar alınmakta, uyulması gereken hususlar konusunda ise vatandaşlarımız sürekli bilgilendirilmektedir.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alanda denetim yapan kamu görevlileri tarafından çok arzu edilmemekle birlikte (dışarı çıkma yasağı olanların dışarı çıkması, sosyal mesafe kuralına uymamak, maske takmamak, dükkan önlerinde birden fazla kişinin bir arada oturması, belli sayının üzerinde yolcu taşımak, kapanış saatlerine uymamak, kapalı olması gereken işyerlerini açık tutmak v.b.) alınan kararlara uymamakta direnen vatandaşlarımız hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır.
İl Umumi Hıfzıssıhha kararlarına uymamaktan kişi başı 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanmak üzere adli işlem yapılmaktadır.
Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet
İşlem SayısıCeza Miktarı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu175551.250,00 TL
Kapatılan İşyerleri6-
Kabahatler Kanunu262116.102,00 TL
TCK 195. Madde91-
6.Kontrol Noktaları Ve 14 Günlük İzolasyon Onam Formu:
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 28/03/2020 tarihli ve 9 sayılı kararı doğrultusunda;
İlimiz girişlerindeki kontrol noktalarında her türlü ulaşım vasıtasıyla ilimize giriş yapacak vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Bulgu tespit edilmesi halinde gerekli uyarılar yapılarak evlerinde 14 günlük süreyle kalmaları istenmektedir.
İlimize ilk defa gelen kişilere onam formu imzalattırılarak 14 gün süreyle bir yerde izalasyona tabi tutulmaları için uyarılmaktadırlar. Uymayanlar hakkında kamu gücü kullanılmaktadır.
Onam formunun gereğinin yapılıp yapılmadığı konusunda İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerince takip yapılmaktadır.
Kontrol Noktası / 14 Günlük İzolasyon Onam Formu
Kontrol Noktalarında Kontrol Edilen Kişi Sayısı232.332
İzolasyon Formu Tebliğ Edilen Kişi Sayısı6.318
7.Şehirlerarası Özel Araç / Otobüs - 65 Yaş Üstü / 20 Yaş Altı Seyahat İzin Belgeleri:
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun;
22/03/2020 tarihli ve 5 sayılı kararı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın, 03/04/2020 tarihli ve 14 sayılı kararı ile de 20 yaş altı vatandaşlarımızın,
İlan edilen bazı istisnalar dışında sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır.
Kalacak yeri bulunmayan, sağlık sorunu, cenaze vb. nedenlerle vatandaşlarımızın dışarı çıkmalarını/seyahat etmelerini gerektirecek zorunlu durumlar için talep edilmesi halinde “Seyahat İzin Belgesi” Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından verilmektedir.
28/03/2020 tarihi itibariyle otobüs seferleri Valilik iznine bağlanmıştır. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile kalacak yeri bulunmayan vb. gibi zorunlu nedenlerle şehirlerarası seyahat etmeleri gereken hallerde talebin uygun görülmesi halinde “Seyahat İzin Belgesi” İlimiz Seyahat İzin Kurulu tarafından verilmektedir.
Şehirlerarası Özel Araç/Otobüs - 65 Yaş Üstü/20 Yaş Altı Seyahat İzin Belgeleri
Şehirlerarası Özel Araç Ve Otobüs İle Seyahat Zorunluğu Olan Vatandaşlarımız İçin Düzenlenen Seyahat İzin Belgesi Sayısı2.84729/03/2020 tarihinden itibaren
65 Yaş Üstü Vatandaşlarımız İçin Düzenlenen İzin Belgesi Sayısı2.45623/03/2020 tarihinden itibaren
Kronik Rahatsızlığı Olan Vatandaşlarımız İçin Düzenlenen İzin Belgesi Sayısı58
20 Yaş Altı Vatandaşlarımız İçin Düzenlenen İzin Belgesi Sayısı93603/04/2020 tarihinden itibaren
8.Vefa Sosyal Destek Grubu:
Evlerinde kalmalarını rica ettiğimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları için il ve ilçelerimizde “Vefa Sosyal Destek Grupları” oluşturulmuştur.
Bu ekipler aracılığıyla şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan 13 bin 226 vatandaşımızın temel ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik.
Vatandaşlarımızın her birinin temel ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda sıkıntıya düşmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yaşlılarımızın ve ihtiyacı olanların Vefa Sosyal Destek Gurubu vasıtasıyla özel ihtimam gösterilerek evlerinden çıkarılmaması ve ihtiyaçlarının karşılanması, sokaktaki hareketliliği büyük ölçüde azaltmıştır.
Vefa Sosyal Destek Grubu Hizmet Sayıları
Yerine Getirilen Hizmet Sayısı13.22623/03/2020 tarihinden itibaren