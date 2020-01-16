BELEDİYE BEKLEYEN İŞÇİLERE KULÜBE YAPTI

Başdeğirmen konuyla ilgili bir video yayınlayarak şu açıklamaları yaptı...

İŞÇİLER ÇOK MEMNUN OLDU

HABERİN VİDEOSU

Isparta'da Belediyesi'nden o işçiler için bir ilk! Isparta'de bekleyen işçilere kulübe yapıldı.Isparta'da beden işçiliği yapan vatandaşlar yıllardır Valilik Binası yanındaki bu parkta yaz-kış demeden burada iş bekliyordu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kışın soğukta iş bekleyen günlük yevmiye ile çalışan işçilerin bu durumuna kayıtsız kalmadı.Günlük işlerden geçimini sağlayan işçilere parkın bir köşesine Isparta Belediyesi tarafından kulübe yapıldı.Belediye Başkanı Başdeğirmen, işçileri yerinde ziyaret ederek onlarla sohbet etme imkanı buldu.''Allah bize nasip etti, bize bu görevleri verdi,Isparta'nın Belediye Başkanı olduk.Tabi önceden beri böyle bişey olursa bu arkadaşlarımıza bende yardımcı olmak isterim diye kalbimdende geçirdiğim bir olayıda yerine getirmiş oldum. Buradaki arkadaşlarımız evine ekmek götürmek için karda-kışta-soğukta-sıcakta burada bekleyerek, iş alıyorlar ve bir günlük yevmiye ile kazançlarını sağlamaya çalışıyorlar,evlerine ekmek götürüyorlar. Ancak tabiki burada rahat bir şekilde o işlerini beklemeleri bizi de mutlu etti. '' Dedi.Bekleyen işçiler ise yapılan kulübe ile ilgili memnun olduklarını ifade eden yorumlarda bulundular.'' Burada soğukta bekliyorduk, gayet güzel oldu, üşüyorduk, ıslanıyorduk, bizi düşündü, daha önce hiç bunu görmedik, sağ olsun, Allah bin kere razı olsun!''Yapılan bu kulübe ile işçiler artık soğukta beklemeyecek, soğuktan etkilenmeyecek.