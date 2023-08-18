Isparta'da 1 Evden 7 Kamyon Çöp Çıktı

Isparta'da Çöp Ev ve Deposundan 7 Kamyon Atık Çıktı!

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 3 kişilik bir ailenin yaşadığı ev ve bir depodan toplamda 7 kamyon çöp çıkarıldı. Pazaraşağı Mahallesi'nde yaşayan aile, sokaktan topladığı çöpleri evlerinde ve aynı sokakta bulunan bir depoda biriktirmişti. Kötü koku ve rahatsızlık vermesi üzerine vatandaşların ihbarı sonucu belediye ekipleri harekete geçti.

Yalvaç Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine evden 2 kamyon, depodan ise 5 kamyon çöp boşalttı. Ayrıca, ailenin akıl sağlığının yerinde olmadığı belirlendi. Pazaraşağı Mahallesi Muhtarı Ramazan Metin'in de ihbarıyla olayın üzerine gidildi. İhbar sonucu çöp biriktiren aile üyelerinin yaşadığı ev ve depo, çevreyi temizlemek amacıyla boşaltıldı.

Bu olay, ilçede dikkat çekerken, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çevresel rahatsızlığın önüne geçildi.