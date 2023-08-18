Isparta'da Vatandaş talep etti, belediye anında yıktı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gerek esnaf buluşmalarıyla gerekse mahallelerde Mahalle Meclisi Toplantılarıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Başdeğirmen bazı taleplerin anında yerine getirilmesi noktasında ilgili daire müdürlerine talimatlarını iletiyor ve çalışmalar anında gerçekleştiriliyor.Önceki gün Çünür Mahallesinde düzenlenen Mahalle Meclisi Toplantısında vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Başdeğirmen, bir vatandaşın metruk binasının yıkılması talebini de anında yerine getirdi.Mahalle Meclisinde söz alan Bahaddin Bucaklı isimli vatandaş, Çünür Mahallesi 246 Cadde üzerinde ikamet ettiğini ve kendi evinin önünde hissedarı olduğu arsa üzerinde metruk bir binasının bulunduğunu dile getirdi. Bucaklı, “Sayın Başkanım oraya madde bağımlısı insanlar geliyor, nahoş olaylar yaşanıyor sizden ricam bu binanın yıkılması” diyerek talepte bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Bucaklı’ya yıkım için muvafakatname verip vermeyeceğini sorarken, Fen İşleri Müdürlüğüne de anında ‘Yarın sabah 09.00’da iş makineleri binada olsun, gereğini yapın” yönünde talimat verdi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatı üzerine ertesi gün sabah saatlerinde bölgeye giden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri binanın yıkım işlemini gerçekleştirerek, vatandaşın isteğini anında yerine getirmiş oldu.Yıkım çalışmalarını yakından izleyen mülk sahibi Bahaddin Bucaklı “Başkanımıza Çünür Mahallesi Mahalle Meclisi Toplantısında binamızın durumuna ilişkin ve yıkımıyla ilgili ricada bulunduk. Binaya madde bağımlıları geliyor, nahoş hareketler oluyordu. Rahatsızlığımızı belirttik, sağ olsun anında müdahale ile dün isteğimizi bugün yerine getirdi. Yıkım ekipleri sabahın erken saatlerinde buraya geldiler. Başkanımıza teşekkür ederiz. Bir kez daha AK Belediyeciliğinin ne kadar etkili olduğunu gördük” dedi.