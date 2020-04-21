ISPARTA VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
2020 YILI RAMAZAN AYI FAALİYETLERİ
COVİD-19 ile mücadele kapsamında camilerimiz topluca ibadete kapalıdır.2020 yılı Ramazan ayı münasebetiyle halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla İlimiz Müftülüğünce planlanan irşat faaliyetleri aşağıya çıkarılmıştır.
- Ramazan ayı süresince her gün Kur’an-ı kerim tilaveti, sohbet programı ve ilahi dinletisinin içinde olduğu iftara doğru programı iftar vaktinden 1 saat önce BLT TÜRK Televizyonunda yayımlanacaktır.
- 22.04.2020 tarihinden itibaren her gün değişik konularda İlimiz Müftülüğünce hazırlanan vaaz video kayıtları saat: 12.30’da İlimiz Müftülüğüne ait https://www.facebook.com/ispartailmuftulugu/ adresinden yayımlanacaktır.
- 23.04.2020 tarihinden itibaren Ramazan ayı süresince her gün yine İlimiz Müftülüğüne ait https://www.facebook.com/ispartailmuftulugu/ adresinden mukabele video kayıtları saat: 17.00’de yayımlanacaktır.
- Ramazan ayı boyunca camilerimizde Cuma namazı kılınamayacağından her hafta Cuma günleri BLT TÜRK Tv.’de saat:12.30’da Cuma vaaz programı yayımlanacaktır.
- Bayanlara yönelik olarak İlimiz Müftülüğü Vaizi Ayşeli POLAT tarafından oluşturulan instagram adresinden her hafta Pazar günleri tefsir, haftanın diğer günleri online sohbet programı, Vaiz Fedan TAŞ tarafından ise Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri online sohbet programı yapılacaktır.
- İlimiz Müftülüğünde görev yapan tüm İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an kursu öğreticilerimiz tarafından görev mahalli çevresinde Watsapp ve telefon zinciri oluşturulmuş, her hafta hatim cüzleri dağıtılarak yapılan Hatm-i Şeriflerin duası Diyanet Tv.’de Cuma akşamları yapılacaktır.
- İlimizde bulunan çocuk evi ve kadın konuk evinde kalanlara yönelik olarak İlimiz Müftülüğü ADRB Vaizi Nilüfer ÜNAL tarafından instagram adresinden online sohbet programı yapılacaktır.
- Ramazan ayı boyunca her gün yatsı ezanından önce sala, ezan’a müteakip dua, ayrıca Cuma günleri öğle ezanından önce sala, ezan’a müteakip mezkur dua tüm camilerimizde okunacaktır.
- 2020 yılı Isparta il merkezi Ramazan ayı imsakiyesi İlimiz Müftülüğü Web sayfasında yayımlanmıştır.
- 19 Mayıs 2020 Salı günü İlimiz Müftülüğünce hazırlanacak olan Kadir Gecesi Özel programı BLT TÜRK Tv.’de yayımlanacaktır.
- 2020 Yılı Zekat ve Fitre miktarlarını da belirten Isparta il merkezi Ramazan Ayı imsakiyesi İlimiz Müftülüğü Web sayfasında yayımlanmıştır