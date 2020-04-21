Isparta 23 Nisan’a hazırlanıyor, tüm

evler Türk Bayraklarıyla donatılıyor

Isparta Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının, Korona Virüsü dolayısıyla evlerde kutlanacak olmasından dolayı, şehirdeki tüm evlere Türk Bayrakları dağıtıyor. Vatandaşlara ayrıca korona virüsü salgını dolayısıyla maske ve kolonya ile ramazan ayı dolayısıyla imsakiye de veriliyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hemşehrilerini 23 Nisan akşamı saat 21.00’da ellerinde Türk Bayrakları ile birlikte İstiklal Marşını okumak üzere evlerinin balkonlarına davet etti.Isparta Belediyesi yaklaşan Ramazan Ayı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve içerisinden geçmekte olduğumuz Korona Virüsü salgını dolayısıyla 44 mahallede içerisinde Türk Bayrağı, imsakiye ile maske ve kolonya bulunan hediye dağıtımına başladı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında belediye ekipleri mahallelerde cadde cadde, sokak sokak, ev ev vatandaşlara içerisinde Türk Bayrağı, maske, kolonya ve imsakiye bulunan poşetleri dağıttı.Korona Virüsü salgını dolayısıyla tüm vatandaşların evlerinde kaldığı şu günlerde Türkiye perşembe günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Yine aynı gece de İslam alemi Ramazan Ayının ilk orucunu tutmak için sahura kalkacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’de evde kalınan bugünlerde vatandaşları unutmadı. Başkan Başdeğirmen, virüs salgını dolayısıyla evlere belediye tarafından üretilen maskeler ile kolonya dağıtımı yaptırıyor. Yine Perşembe günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için de akşam saat 21.00’da tüm vatandaşlar evlerinin balkonlarından belediyenin dağıttığı Türk Bayraklarını sallayacak ve İstiklal Marşını hep bir ağızdan okuyacak. Bunun için vatandaşlara Türk Bayrakları dağıtıldı.Yaşlısından gencine Türk Bayraklarını ve diğer hediyelerini alan vatandaşlar ise Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederken, ellerindeki Türk Bayraklarını salladı, kimisi ise balkonuna, penceresine asarak renkli görüntüler oluşturdu.Isparta Belediyesinin hazırladığı sosyal sorumluluk projesiyle kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen vatandaşlar, “Bizden beklenen evde kalmamız ve kurallara uymamız, bizlerde buna uyuyoruz. Devletimizin yönlendirmesi halkımızın iradesiyle de bu zor günleri aşacağız. Korona virüsü yeneceğiz.Yine hem Ramazan-ı Şerif’in gelmesi hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da başkanımız bizlere Türk Bayrağı ve imsakiye gönderdi. Bizlerde bayraklarımızla 23 Nisan’da saat 21.00’da milli duygularımızla balkonlarımızda olacağız. TBMM’nin kuruluşunun 100.yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yaşayacağız.Belediyemizin çalışmalarını yerinde ve güzel buluyorum. ­Milli ve manevi günlerimizi bu şekilde değerlendirmemiz güzel oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederim” görüşlerinde bulundu.Muhtarlar da, mahallelerde dağıtılan hediyelerden dolayı mahalle sakinleri adına Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Halıkent Mahallesi Muhtarı Abidin Yorgancı, “Başkanımızın direktifleriyle Türk Bayrağımız, maskelerimiz, kolonya ve imsakiyelerimiz mahallemizde dağıtılmaya başlandı. Dağıtımlar tüm apartmanlara yapılıyor. Bundan dolayı Sayın Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e şahsım ve mahallemiz sakinleri adına teşekkür ediyorum” dedi.Ayazmana Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocaer de, “Isparta Belediyemizle mahallemizde sokak sokak, ev ev Türk Bayrağı, kolonya, maske, imsakiye dağıtıyoruz. Isparta Belediye Başkanım Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederim” şeklinde konuştu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Ramazan Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamasında bu ramazan ayının herkes için farklı bir ay olacağını, Korona Virüsü dolayısıyla Ramazan’ın güzelliklerinin, bereketinin, ibadetin evlerde yapılacağını söyledi. Başdeğirmen, “Hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendireceğimiz bu mübarek ayın, korona virüs salgınının son bulmasına ve toplumumuzun sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmelerine vesile olmasını dilerim” dedi.Dağıtılan Türk Bayrakları ile birlikte Başkan Başdeğirmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da vatandaşların bayramlarını kutladı. Başdeğirmen, çocuklara yönelik verdiği mesajında ise “Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı her zamankinden farklı olarak evlerimizde kutlayacağız. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Gelecek 23 Nisanları hep birlikte sağlıkla ve coşkuyla kutlayabilmemiz için evde kalmamız son derece önemlidir” derken, herkesi 23 Nisan akşamı saat 21.00’da İstiklal Marşını okumak üzere evlerin balkonlarına davet etti.