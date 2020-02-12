Eğirdir'den 45 Kişilik Grup Umre Ziyareti İçin Dualarla Uğurlandı.

Belediye Başkan Yardımcımız Erhan SAVRAN ve Şirket Müdürümüz Ömer YILMAZ Uğurlama Törenine Katıldı.İlçemizden mübarek beldelere umre yapmak üzere yola çıkan yolcular yoğun bir katılımla dualarla uğurlandı. İlçe Müftüsü Mustafa Türköz uğurlama programında umrecilere o mübarek beldelerde geçireceğiniz her bir anın kıymetini bilerek dua ile, tavaf ile, namaz ile velhasıl kelam ibadet ile değerlendirmeye çalışın dedi. Ayrıca vatanımız, milletimiz, askerimiz ve alemi islam için bol bol dua edin. Dedi. Okunan ilahiler ve Kuranı Kerim'in ardından yapılan dualarla umre yolcuları uğurlandı.Gözyaşları içerisinde gerçekleşen uğurlama törenine şehir dışında olan Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK katılamazken başkanımızı temsilen Belediye Başkan Yardımcımız M. Erhan SAVRAN ve Şirket Müdürümüz Ömer YILMAZ uğurlama töreninde hazır bulundular.