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Bakanlık açıkladı: Binlerce personel alınacak!

Bakanlık açıkladı: Binlerce personel alınacak!
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Bakanlık açıkladı: 8 bin 844 personel alınacak
Sağlık Bakanı Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "3 bin 762’si hemşire, bin 91’i ebe ve 3 bin 476’sı sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.
 
Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek. 
Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.
Öte yandan 2020 yılı sözleşmeli sağlık personeli alımına esas planlama çalışmalarımızı bitirdik, pozisyon ihdası ve açıktan atama izni için ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor." denildi.

Bakanlık açıkladı: 8 bin 844 personel alınacak
 

 
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