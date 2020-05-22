ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI

Manevi huzurla idrak ettiğimiz, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan’ı bütün coşkusuyla yaşamanın ve bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı; birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği; dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu; insanların kaynaşmasına ve barışın tesisine aracılık eden ulvi ve müstesna günlerdir.Korona Virüsü salgını dolayısıyla bu yılki Ramazan Bayramımızı daha farklı kutlamaya hazırlanıyoruz. Bayram süresince, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi.Yarınlarımızı daha güzel, sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirebilmek adına lütfen bu bayram dikkatli olalım, evimizde kalalım, ziyaretlere gitmeyelim, teknolojiyi kullanalım, sevdiklerimizi tehlikeye atmayalım.Bu bayram, büyüklerimizle, akrabalarımızla, dostlarımızla bir araya gelemeyeceğiz. Ancak unutmayalım ki, yakınlıklar kurmanın, sevgi ve saygımızı göstermenin yolları sayısız.Mübarek Ramazan Bayramının güzel günlerin müjdeleyicisi olmasını temenni ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle; mesai arkadaşlarımın, hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.