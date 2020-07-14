ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde akıma kapılan 20 yaşındaki Suriye uyruklu genç hayatını kaybetti.
Muhammed El Abdullah, Beyrebucak Mahallesi İbrahimler mevkisindeki sera demirlerine kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Durumu fark edenler, 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan El Abdullah, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.