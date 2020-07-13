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Axess Business'tan Petrol Ofisi'nde geçerli kampanya

Akbank, ticari kredi kartı sahiplerine özel, Petrol Ofisi AutoMatic Filo Yönetimi Sistemi ile yapılan her akaryakıt alımında yüzde 7'ye varan indirim ve ilk harcamaya 50 TL kaybolmayan chip-para kazanma fırsatı sunuyor

Axess Business'tan Petrol Ofisi'nde geçerli kampanya
Ekonomi
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İSTANBUL - Akbank ve Petrol Ofisi iş birliğiyle Akbank ticari kredi kartı kullanıcıları akaryakıt harcamalarında yüzde 7’ye varan indirim ve 50 TL chip-para ayrıcalıklarından yararlanabiliyor.

Akbank'ın açıklamasına göre, banka ve Petrol Ofisi iş birliğiyle Akbank ticari kredi kartı kullanıcıları akaryakıt harcamalarında yüzde 7'ye varan indirim ve 50 TL chip-para ayrıcalıklarından yararlanırken, Petrol Ofisi AutoMatic Filo Yönetimi Sistemi ile araçlarından inmeden temassız, rahat ve güvenli akaryakıt alımı yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, bu yeniliğin ticari kartlarda, akaryakıt sektörü ile son yıllarda yapılan önemli iş birliklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Ticari kredi kartı sahibi müşterilerinin sık sık akaryakıt ödemsi yaptığını anlatan Yüce, "Bu alanda müşterilerimizi desteklemek amacıyla Petrol Ofisi ile bir iş birliğine imza attık. Müşterilerimiz için, güvenli ve temassız ödeme imkânı sağlayan ve finansal avantajlar sunan bir hizmeti hayata geçirdik. Akbank ticari kredi kartlarından herhangi birine sahip müşterilerimiz, Petrol Ofisi istasyonlarında yaygın olarak kullanılan AutoMatic Filo Yönetimi Sistemi’ne dâhil olup bu uzun soluklu ve kazandıran ayrıcalıktan faydalanabilirler." değerlendirmesinde buluındu.


- Akbank ticari kredi kartı sahiplerine Petrol Ofisi'nde çok önemli avantajlar


Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral ise sahip oldukları altyapı ve teknoloji ile her alanda yenilikçi ürün ve hizmetleri sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşteri odaklı yaklaşımımızla, onlara en ideal destek ve çözümleri sunuyoruz. Akbank ile yaptığımız bu iş birliği de bunun en iyi örneklerinden biri. Bu kampanya ile Akbank ticari kredi kartı sahipleri Petrol Ofisi'nde çok önemli avantajlara sahip oluyor. Üstelik müşterilerimiz, içinden geçtiğimiz sürecin öneminden de yola çıkarak, Petrol Ofisi Automatic Filo Yönetim Sistemi ile araçlarından inmeden temassız, rahat ve güvenli bir şekilde akaryakıt alımı yapabilecekler.”

Meral, "Bu iş birliğine ek olarak, Akbank ticari kredi kartları, Axess Business, Wings Business ve Axess KOBİ, ayrıca tüm sektörlerde 18 aya varan taksit fırsatı, ödenmesi gereken minimum tutarda yüzde 5 gibi cazip bir oran, borcun minimum ödeme tutarından azının ödenmesi durumunda kartın alışverişe ve nakit çekimine kapanmaması, birden çok kartta raporlama kolaylığı ve her çalışan için farklı limit ve sektör tanımlama gibi birçok fayda sunuyor." ifadelerini kullandı.

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