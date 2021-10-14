“Ülkemize güzel hizmetler vereceğiniz inancındayım”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ISUBÜ Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Semih Doğrukol ve mekatronik bölümü öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulundu.OSB’de incelemelerde bulunan ve iş insanlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ardından ISUBÜ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Semih Doğrukol tarafından Başkan Başdeğirmen’e okul ve eğitim-öğretime ilişkin bilgiler verildi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ardından ilk kez Isparta’ya gelerek eğitim ve öğretim görmeye başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Derslerinde başarı dileklerinde bulunan Başkan Başdeğirmen, “Isparta’mıza hoş geldiniz. Isparta’daki ilk günleriniz. Güzel bir şehirdesiniz, bu güzelliği zaman içerisinde hep beraber yaşayacaksınız. Isparta’mızı seveceğiniz inancındayım. Öğrencilerimize yönelik altyapımız sizlerin istediği şekilde gelişmiştir. Ön lisanstan sonra da yüce Rabbim sizlere lisans ve daha yukarılarını da nasip etsin. Başarılar diliyorum. Ülkemize güzel hizmetler vereceğiniz inancındayım. Belediye olarak bizlerden istekleriniz, beklentileriniz varsa onları da yerine getirmek için sizlerin yanındayız. Sorununuz olsun olmasın sizleri de belediyemize çay-kahve içmeye sohbet etmeye beklerim” dedi.