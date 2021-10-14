Isparta Belediyesi tarafından bir yandan şehre yeni sosyal tesisler kazandırılırken, diğer taraftan da yıllardır bakımsız kalan mahalle sosyal tesislerinin yenileme çalışmaları yapılıyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla mahallelerde bulunan sosyal tesislerin tamamı bir bir elden geçiriliyor, çatıları, olukları değiştiriliyor, mantolama çalışmaları ile bina boyaları yapılıyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından ilk olarak Bahçelievler Sosyal Tesislerinin yenilemesi yapılmış ve özellikle sağlık ocağı bölümünün vatandaşlara daha modern hizmet vermesinin önü açılmıştı. Bir yandan yenileme çalışmaları devam ederken diğer taraftan da sosyal tesisi bulunmayan Akkent Mahallesi ile Ayazmana-Vatan Mahallelerinin ortak kullanabilecekleri yeni sosyal tesislerin yapımları da tüm hızıyla sürüyor.Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce mahalle sosyal tesislerinde yapılan yenileme çalışmaları Sermet Aile Sağlığı Merkezinin de bulunduğu sosyal tesis ile birlikte Davraz Mahallesinde bulunan 4 binadan oluşan sosyal tesislerin bakımları ile devam etti.Sermet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binasının da bulunduğu sosyal tesisler, günün şartlarında yenilenirken, merkezin içinde de ciddi iyileştirmelere gidildi. Yine Davraz Mahallesi sosyal tesislerinde de yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.Sermet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi aile hekimi Dr. Hüseyin Nurettin Büyükkal, vatandaşlara daha güzel fiziki ortamda sağlık hizmeti verilecek olmasından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Dr. Büyükkal, uzun yıllardır sağlık ocağında hizmet verdiklerini belirterek, “Sağlık ocağımızın kapıları hastane standartlarına uygun değildi. Hasta ve çocuk arabaları giremiyordu. Kapılar standarda getirildi. Hastanelerde, sağlık tesislerinde ne şekildeyse o standarda getirildi. İç bakımları yapıldı. Eski bina olduğu için ısınmada büyük problem vardı. Başkanım sağ olsun mantolama yapalım dedi. Isınma problemimiz çözülmüş oldu. Aşağıda muhtarlık tarafından kullanılan iki oda vardı. Corana virüs aşıları için o oda bize acil ihtiyaçtı, tahsisi yapıldı kullanılmaya başlandı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.Diğer taraftan mahallelerine yapılan çalışmalardan dolayı Sermet ve Davraz Mahallesi muhtarları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.Tesisin 1997 yılında yapıldığını söyleyen Sermet Mahallesi Muhtarı Bekir Küçüktütüncü de, ilk yapıldığı günden buyana tesisin aynı şekliyle durduğunu belirtti. Küçüktütüncü, “Başkanımız camilerimizin tuvaletlerini, sosyal tesislerimize, sağlık tesislerimize el attı, tadilatlarını yaptı. Hizmetlerinden çok memnunuz, Allah razı olsun, teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt ise, parkın da bulunduğu sosyal tesislerin en çok kullanılan alanlardan birisi olduğunu söyleyerek, “Mahallemizin sosyal tesisleri eskimiş olmasına rağmen bugüne kadar bir bakım yapılmamıştı. Tesislerin çatıları onarıldı, olukları yenilendi, çalışmalar devam ediyor. Parkımızın içerisinde bulunan bay-bayan tuvaletlerinin bakım, onarımı yapılıyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.