Burdur Altınyayla Göletinde çalışmalara başlandı
Temelden yüksekliği 48 m ve 799.000 m³ depolama kapasitesine sahip olan göletimiz, 1330 dekar tarımsal arazinin modern sulama sistemi ile sulanmasını sağlayacaktır.
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