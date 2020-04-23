TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener: "Krizden güçlenerek çıkacağız"

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizine, güçlü bir bilanço yapısı ile girdiklerini belirterek, "Bu sayede, bu dönemden daha da güçlü bir şekilde çıkmaya hazır olan bir şirket olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyada önde gelen markası TAV Havalimanları, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, TAV'ın konsolide cirosu ilk çeyrekte 118,5 milyon avro seviyesinde gerçekleşirken, şirket 56,1 milyon avro zarar açıkladı. Şirket bu dönemde 10,6 milyon yolcuya hizmet verdi.Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, şunları aktardı:"Türk turizminde rekorlarla geçen bir 2019’un ardından, 2020 yılının ilk iki ayında kaydettiğimiz yüzde 13’lük dış hat yolcu büyümesi, yeniden rekorların kırılacağı başka bir yıla işaret ediyordu. Ancak Kovid-19 salgınının ana pazarımız olan Avrupa'ya yayılmasıyla birlikte, şubat ayının son haftasından itibaren havacılık yetkilileri, işlettiğimiz hava limanlarını kullanan uçuşları kısıtlamaya başladılar. Birçok hava yolu şirketi iptal edilen seferler nedeniyle uçaklarının tamamına yakınını yere indirdi. Mart ayının dördüncü haftası itibariyle de salgının yayılmasını önlemek için alınan bu tedbirler nedeniyle, havalimanlarımızı kullanan dış hat yolcusu neredeyse sıfıra indi.Yaşanan bu gelişmelerden ötürü, sene başında açıkladığımız yolcuya ve finansal sonuçlara ilişkin 2020 hedeflerimizin artık geçerliliği kalmadı. Buna ek olarak, salgının yayılmasına karşı alınan önlemlerin süresi de şu anda net olarak bilinemiyor. Yaşanan bu belirsizlik nedeniyle, 2020 için revize edilmiş beklentilerimizi henüz paylaşamıyoruz, ancak, uçuş kısıtlamalarının süresine ilişkin belirsizlikler ortadan kalkar kalkmaz revize hedeflerimizi yeniden yatırımcılarımızla paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Yolcu sayılarının neredeyse sıfıra inmesine neden olan bu uçuş kısıtlamalarının çok açık bir mücbir sebep olması nedeniyle, faaliyetlerini etkileyen bir mücbir sebep durumu içinde bulunduklarını ortaklık yaptıkları tüm havacılık otoritelerine bildirdiklerini açıklayan Şener, açıklamasına şöyle devam etti:"Yolcu sayımızın tamamını etkisi altına alan bu öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen gelişmelerin sonuçlarını nasıl telafi edeceğimize dair resmi süreçleri başlattık. Şu anda haziran ayına kadar dış hat yolcumuzun sıfıra yakın seyretmesini beklediğimiz için tüm acil olmayan yatırım harcamalarımızı durdurduk. Ayrıca, bu dönemin finansal etkilerini hafifletmek için faaliyet giderlerimizde önemli kesintiler yaptık. Terminallerimizin çoğunun neredeyse yüzde 100 kapalı olması nedeniyle, terminal işletme maliyetlerimizde önemli ölçüde tasarruf sağlayabiliyoruz. Ayrıca tüm çalışanlarımızın ve yönetimimizin, yolcu trafiği yeniden başlayana kadar geçecek süre zarfında ayın üçte birini ücretsiz izinde geçirmesini planladık. Ücretsiz izin süresi boyunca Türkiye'deki çalışanlarımız, devletimizin sağladığı Kısa Çalışma Ödeneği yardımından azami 3 aylık bir süre boyunca faydalanabiliyor. Diğer ülkelerdeki operasyonlarımız için de çalışanlarımıza farklı düzeylerde devlet desteği sağlanıyor. Aldığımız bu tedbirlerle yolcu trafiğinin sıfır olduğu dönem boyunca oluşacak faaliyet giderlerimizde çok önemli bir azalma sağlamayı başardık."Şener, "Bu krize, güçlü bir bilanço yapısı ile girdik ve bu sayede, küresel havacılık sektöründe, bu yeni dönemin zorluklarıyla baş etmeye ve bu dönemden daha da güçlü bir şekilde çıkmaya hazır olan bir şirket olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.Bu krizin havacılık sektörü ile ilgili uzun vadeli vizyonlarını değiştirmediğinin altını çizen Şener, şunları aktardı:"Sektör, uzun vadede özellikle de gelişen piyasalarda büyümeye devam edecek. Bu nedenle, sınırsız bir süre boyunca işleteceğimiz, defansif trafik özelliklerine sahip olan ve önemli büyüme potansiyeli barındıran Kazakistan'daki Almatı Havalimanı için hisse alım müzakerelerine devam ediyoruz ve bu havalimanının portföyümüze çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Hissedarlarımız için önemli miktarda değer yaratacak olan Tunus borç yeniden yapılandırma sürecini de sonuçlandırmaya çok yakınız.Salgının yarattığı piyasa oynaklığından kaynaklanan aşırı fiyatların hissemizin gerçek değerini yansıtmadığına inandığımız için, TAV Havalimanları hisselerini Borsa İstanbul'da geri almaya başladık. Bu geri alım için ayırdığımız ödeneği, 200 milyon Türk lirasına kadar çıkarabiliyoruz. Geçmişte de birçok benzer kriz yaşadık ve hepsini başarıyla atlattık. Her ne kadar içinde bulunduğumuz kriz, şimdiye kadar yaşadıklarımızın en uzunu ve etkileri bakımından en derini olsa da bu krizden de daha güçlenmiş bir şekilde çıkacağız. Tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza bu zor dönemde de eksilmeyen destekleri için teşekkür ediyorum."