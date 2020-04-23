Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi paçacılarda yoğunluk oluştu

KAHRAMANMARAŞ – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kahramanmaraş’ta paçacılarda yoğunluk oluştu.

Merkez Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'nde bulunan bir paçacıda vatandaşlar sıraya girdi. Kentte en çok tüketilen çorbalar arasında yer alan kelle paça çorbası için sosyal mesafeli kuyruk oluştu.

Evleri yakın olanlar, maskelerini takıp en az birer metre ara ile sıraya girerken, uzakta bulunanlar ise siparişlerini verdi.

Paçanın içerisinde bulundurduğu kolojen maddesinden dolayı sağlığa faydalı olduğunu ve bu yüzden çok tercih edildiğini belirten işletmeci Emrah Sünbül, "Koronavirüs sonrası müşterilerimiz daha sık paça tüketmeye başladı." dedi.

Sünbül iş yerindeki yoğunluğa sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde ve sonrasında daha sık rastlandığını söyledi.











