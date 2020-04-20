Kavgaya müdahale eden bekçilere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı

- Kahramanmaraş'taki olayda şüphelilere sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 10 bin 329 lira para cezası kesildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kavga eden grubu ayırmaya çalışan mahalle bekçilerine mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dedebaba Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine devriye görevi yapan mahalle bekçileri, kavga eden iki gruba müdahalede bulunarak tarafları ayırmaya çalıştı.

Bekçiler, gruptaki bazı kişilerin mukavemette bulunması üzerine takviye ekip çağırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bekçilere mukavemette bulundukları tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 10 bin 329 lira para cezası da kesildi.

Çıkan arbedede hafif yaralanan bir bekçi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.









