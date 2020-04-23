Hatay'da jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara hediyeler dağıtıp müzik eşliğinde eğlendirdi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde gerçekleşti. Bu kapsamda Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Serinyol Mahallesi'nde evlerinin pencerelerini ve balkonlarını süsleyen çocuklara jandarma ekipleri sürpriz yaptı. Jandarma trafik ve asayiş ekipleri, balon ve Türk bayraklarıyla süslediği araçlarla konvoy oluşturup çocukların bayramını kutladı.Jandarma çocukların balkondaki 23 Nisan kutlamasına eşlik ettiHatay'da jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara hediyeler dağıtıp müzik eşliğinde eğlendirdi.Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde gerçekleşti.Bu kapsamda Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Serinyol Mahallesi'nde evlerinin pencerelerini ve balkonlarını süsleyen çocuklara jandarma ekipleri sürpriz yaptı. Jandarma trafik ve asayiş ekipleri, balon ve Türk bayraklarıyla süslediği araçlarla konvoy oluşturup çocukların bayramını kutladı. Kapı kapı dolaşıp tişört, balon, karanfil, şapka, maske ve Türk bayrağı dağıtan ekipler, daha sonra balkona çıkan çocuklarla saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.Jandarmanın maskotu "Afajan", mahallede yükselen şarkılar eşliğinde balkondaki çocukları dans ettirdi. Eğlenceli vakit geçiren çocuklar, balkonlardan alkışlar eşliğinde "Türkiye" ve "Jandarma" sloganları atıp ekiplere 23 Nisan şiirleri okudu.- " Çok güzel bir katılım oldu"İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Başçavuş Ramazan Üstüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma olarak görevlerinin sadece trafik uygulaması veya asayişi sağlamak olmadığını, aynı zamanda çocuklara da milli duyguları aşıladıklarını söyledi.Kovid-19 salgını nedeniyle çocukların dışarı çıkamadığını, bu yılki törenlerin alanlarda değil balkonlarda yapıldığını belirten Üstüner, şöyle devam etti:"Çocuklarımız artık evlerde sıkıldılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, biz de jandarma olarak ülkemizin geleceği, göz bebeklerimiz olan çocuklarımızı mutlu etmek, gözlerindeki o ışığı söndürmemek ve ülkelerine sımsıkı sarılmaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Çok güzel bir katılım oldu, mahalleli bizi çok güzel karşıladı. Çocuklarımız balkonlara çıktılar, bize bayrak salladılar. Biz onların mutlu olması için ay yıldızlı tişörtler ve çeşitli hediyeler dağıttık. Afajan ile onları müzik eşliğinde eğlendirdik. Jandarmanın görevi sadece asayiş veya trafik değil, aynı zamanda ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı eğlendirmek az da olsa onları mutlu etmek. Milli bayramların sadece alanlarda değil, balkonlarımızdan da kutlayabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik."- Çocuklardan jandarmaya teşekkürÇocuklardan 8 yaşındaki Elena Yalçın ise balon ve bayraklarla süsledikleri evlerini tören alanına dönüştürdüklerini söyledi.Bugünün kendilerinin bayramı olduğunu ve jandarmanın onları unutmadığını belirten Yalçın, "Bugün 23 Nisan diye içimde büyük bir sevinç var. Jandarma bize hediye getirdi, çok sevindim. Ben de büyüyünce asker olmak istiyorum." dedi.Yusuf Kavak da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı için çok mutlu olduğunu anlattı.İlk kez bayramı evden kutladığını dile getiren Kavak, "Evden kutluyoruz ama yine de çok mutluyum. Evi süsledik, şiirler ezberledik, öğretmenlerimize video çekip gönderdik, asker ağabeyler geldi bize hediye verdi, onlara çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.