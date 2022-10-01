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Isparta'da ev kadınları için sabah sporu
Isparta'da ev kadınları için sabah sporu
TÜRKİYE
Tarih:
01.10.2022 20:41
G.Tarihi:
01.10.2022 22:18
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"EV KADINLARI HAREKETSİZ KALMASIN"
"Ev Kadınları Hareketsiz Kalmasın" Projesi kapsamında hafta içi her gün "Sabah Sporunda" buluşuyoruz.
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