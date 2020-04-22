Hatay'da rahatsızlanan kedinin yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan sahibinin talebi üzerine, rahatsızlanan kedi Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince veterinere götürüldü.

Numune Evler Mahallesi'nde oturan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaşındaki Mehmet Öz, kedisinin rahatsızlanması üzerine 112'yi arayarak yardım talep etti.

Öz'ün evine giden Dörtyol Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, kediyi alarak veterinere götürdü.

Yetkililere teşekkür eden Öz, tedavisinin ardından kedinin teslim edileceğini belirtti.







