KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin ilçesinde doğa sporları ve turizm için İğdemlik Yaylası'na yol açma çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Başüstü Mahallesi'ndeki İğdemlik Yaylası'na yol çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapım, bakım ve onarım hizmetleri kapsamında Afşin'e bağlı Başüstü Mahallesi üzerinden İğdemlik Yaylası'na ulaşımı sağlayacak yeni yol yapım çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma neticesinde İğdemlik Yaylası doğa sporları ve turizm için yeni ve önemli adresler arasında hak ettiği yeri alacak. Yol yapımı tamamlandıktan sonra sıcak asfalt çalışmaları başlayacak." ifadelerine yer verildi.







