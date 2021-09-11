Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Ağustos ayı olağan Yönetim Kurulu toplantısı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında Antalya Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, Antalya TSO Başkanı Davut Çetin, Burdur TSO Başkanı Yusuf Keyik, Isparta TSO Başkanı Mustafa Tutar, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve BAKA uzmanları katılım sağladı.Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu toplantının başında yaptığı konuşmasında toplantının ve toplantıda görüşülecek projelerin bölgemize ve üç ilimize hayırlı olmasını temenni ettiğini ifade etti.Toplantıdaveincelenerek görüşüldü. Toplantı gündemde yer alan diğer maddelerin görüşülmesinin ardından sona erdi.