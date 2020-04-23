Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi Adana'da merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde iki katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını, üst kattaki ve bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü.