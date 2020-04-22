23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

MERSİN -Mut Kaymakamı Muammer Köken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köken, mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu belirtti.

Bugünü Türk çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklara verdiği önemin en güzel göstergesi olduğunu kaydeden Köken, " Millet olarak en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımız için büyük anlam taşıyan bu günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bizleri zafere taşıyan tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.Egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılında tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı.







