ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN OLAY İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

11.10.2022 tarihinde Isparta Valiliği Önünde meydana gelen olayla ilgili olarak açıklama yapılması gerekli görülmüştür.11.10.2022 Salı Günü saat 16.17 sıralarında, M.G. isimli olduğu tespit edilen şahıs kullandığı otomobil ile Valilik Binası önüne gelerek aracının üzerine çıkmış ve tam olarak anlaşılamayan bazı söylemlerde bulunduktan sonra aracın üzerinden inmiş, tekrar aracına binmeye çalışırken İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince müdahale edilerek etkisiz hale getirilmiş, olay sonrasında ambulansla hastaneye sevk edilen şahsın yapılan ilk muayenesinde 0,75 promil alkollü olduğu anlaşılmış olup hastanede tedavi altına alınmıştır.M.G. isimli şahıs hakkında yapılan araştırmada;1995 yılında bir ay ve 2007 yılında bir ay süre ile Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü,1- 2005 yılında; Basit Yaralama, Tehdit, Hakaret,b) 2006 yılında; Silahla Yaralama,c) 2007 yılında; Basit Yaralama, Tehdit,d) 2008 yılında; Kasten Öldürmeye Teşebbüs,e) 2009 yılında; Tehdit,f) 2019 yılında; Basit Yaralama,g) 31.05.2022 tarihinde; Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret,h) 03.08.2022 tarihinde; Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme,ı) 11.09.2022 tarihinde; Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret,i) 10.10.2022 tarihinde; Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret,Suçlarından hakkında adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir.Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.