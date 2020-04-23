Rektör Çarıkçı’nın “TBMM’nin Açılışının 100. Yılı” ve “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” Mesajı

23 Nisan 1920’de, Ankara’da, bir cuma günü, dualarla açılan Birinci Meclisimizin tarihimiz açısından önemli özellikleri vardır. Bu Meclis, tarih boyunca zorlu savaşlarda dağılmamış, her şeye rağmen ananesini kaybetmemiş bir milletin ve güçlü ordumuzun başarısının göstergesidir. TBMM, Kurtuluş Savaşımızın büyük bir dinamizm ve inançla yürütülebilmesi ve başarıya ulaştırılmasındaki en önemli yapı taşıdır. Aynı zamanda kurucu bir meclistir. Bu Mecliste “Türkiye” adı ilk defa kullanılmış; milletimizin adı devletimizin de adı olarak zikredilmiştir.23 Nisan 1920’de açılan ilk Meclisimiz millet iradesine yönelik aldığı kararlarla da tarihimizde demokrasinin en iyi işletildiği kurumlarımızdandır. Gazi Mustafa Kemal’in ve silah arkadaşlarının Meclis yetkisine dayanarak Ulusal Kurtuluş Savaşı kararı vermesi, ulusal egemenliğin millete ait olduğunu tüm dünyaya kanıtlaması, demokrasinin ta kendisidir. TBMM, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş tek meclis olması sebebiyle “Gazi Meclis”tir. Bu Meclis, “Gazi” unvanını 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain girişimde verdiği mücadele ve kahramanlıkla da bir kez daha perçinlemiştir.Meclisimizin açılış günü olan 23 Nisan’ın aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanması da Cumhuriyet rejiminin gelecek nesillere verdiği önemle doğrudan ilişkilidir. Savaşın sonunda yetim kalan bir sürü çocuğun geleceğe güvenle bakmasını sağlamak isteyen TBMM, Milli Egemenlik Bayramı’nı çocuklarımıza armağan etmiştir. Daha sonra bu bayrama tüm dünya çocuklarını da dâhil ederek tarihi zaferimize evrensel bir boyut kazandırmıştır. Bu, dünya tarihi ve kültürü için de eşine rastlanmayan bir unsurdur ve sadece bize özgüdür.İşte bu özellikleriyle, 23 Nisan 1920’den 23 Nisan 2020’ye uzanan 100 yıllık uzun yolda Türkiye Büyük Millet Meclisi dünyada eşi olmayan bir meclistir. Böyle bir meclise sahip olmanın onurunu ve gururunu 100 yıl önceki aynı heyecan ve coşku ile yaşıyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle, “TBMM’nin açılışının 100. Yılı” nı ve “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” nı en kalbi duygularla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve vatan uğruna canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.