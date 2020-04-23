ISPARTA'DA HERKES BALKONDAN İSTİKLAM MARŞIMIZI OKUDU











































Isparta'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden saat 21:00'da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı.Isparta'da TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Isparta'da da vatandaşlar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı.Isparta'da Kuveyt'ten getirilen işçiler, karantinada kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nun pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak ellerindeki Türk bayraklarını salladı.Yurdun bahçesinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri, ambulansların sirenlerini açarak ellerindeki Türk bayraklarıyla "Ölürüm Türkiye'm" şarkısına eşlik etti.Kentte çok sayıda kişi balkonundan İstiklal Marşı'nı okudu ve araçlarıyla konvoy yaptı.Burdur'da da vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkıp ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.Kuveyt'ten getirilen 275 işçinin bulunduğu Fereli Sinan Edendi Yurt Müdürlüğünde karantinada kalanlar da bayraklarını alıp yurdun penceresine çıktı. İstiklal Marşı'ndan sonra yurdun bahçesinde çalan şarkılar eşliğinde işçiler bayramı kutladı.