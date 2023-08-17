Tarım ve Kırsal Kalkınma: IPARD Programı Başvuruları Başladı

Bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi içerisinde yatırım yapmayı planlayan işletmelerin destek almak amacıyla yapacakları başvuruları hedeflemektedir. Programın mali desteği, faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu tarafından sağlanmaktadır. Bu finansal destek, "Kamu Katkısı" olarak adlandırılırken, geri ödemesiz olarak yatırımlara yönlendirilmektedir.
Başvuruların yapılacağı iller aşağıda sıralanmıştır:
Bu çağrı ilanıyla birlikte, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, tarım sektöründeki yatırımcıları IPARD Programı'nın sağladığı destek olanaklarından haberdar ederek kırsal kalkınmayı desteklemeyi hedeflemektedir.