ISPARTA TEK YÜREK OLDU - TÜRKİYE TEL YÜREK OLDU
Isparta'da yaşayan vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden saat 21:00'da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı.
Isparta'da TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Isparta'da da vatandaşlar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den teşekkür mesajı:
''Koronavirüs sebebiyle bu sene evlerimizden kutladığımız #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı akşam 21:00'da hep birlikte evlerimizin balkonlarından #İstiklalMarşı mızı okuyarak sona erdirdik. Bu çoşku için teşekkürler Isparta'm.''