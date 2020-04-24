ISPARTA TEK YÜREK OLDU - TÜRKİYE TEL YÜREK OLDU

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den teşekkür mesajı:

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Isparta'da yaşayan vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden saat 21:00'da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı.Isparta'da TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Isparta'da da vatandaşlar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı.''Koronavirüs sebebiyle bu sene evlerimizden kutladığımız23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı akşam 21:00'da hep birlikte evlerimizin balkonlarındanİstiklalMarşı mızı okuyarak sona erdirdik. Bu çoşku için teşekkürler Isparta'm.''