Emekliler için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için emekli maaşlarına yapılan zamların belirlenmesinde enflasyon oranları önemli bir rol oynuyor. Mayıs ayında yıllık enflasyonun %73'e ulaşması bekleniyor ve bu durum, emekli maaşlarına yapılacak zamların belirlenmesinde etkili olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, Temmuz ayında emekli maaşlarına yönelik düzenlemeler gerçekleşecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, bu yıl emekli maaşlarına yapılacak zamların enflasyon oranlarının üzerinde olmasının beklendiğini belirtiyor.



İlk beş aylık enflasyon oranının %21 seviyesinde olması öngörülüyor. Bu oran, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını doğrudan etkileyecek. Özellikle en düşük emekli maaşlarına sahip vatandaşlar için ek refah payı ve maaş artışı da gündemde.



4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %15,06 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, emekli maaşlarının hesaplanması için örnek tablolar şu şekilde:



- Kök Maaş: 9.000 TL | Zam: %15,06 | Ek Ödeme: %4 | Toplam Maaş: 10.770 TL

- Kök Maaş: 9.500 TL | Zam: %15,06 | Ek Ödeme: %4 | Toplam Maaş: 11.368 TL

- Kök Maaş: 10.000 TL | Zam: %15,06 | Ek Ödeme: %4 | Toplam Maaş: 11.966 TL

- Kök Maaş: 10.500 TL | Zam: %15,06 | Ek Ödeme: %4 | Toplam Maaş: 12.565 TL

- Kök Maaş: 11.000 TL | Zam: %15,06 | Ek Ödeme: %4 | Toplam Maaş: 13.163 TL

- Kök Maaş: 11.500 TL | Zam: %15,06 | Ek Ödeme: %4 | Toplam Maaş: 11.966 TL

- Kök Maaş: 12.000 TL | Zam: %15,06 | Ek Ödeme: %4 | Toplam Maaş: 14.359 TL

- Kök Maaş: 12.500 TL | Zam: %15,06 | Ek Ödeme: %4 | Toplam Maaş: 14.958 TL



Bu tablolara göre, emekli maaşlarında önemli artışlar yaşanacak. Ancak, bu rakamların resmi olarak onaylanması ve uygulanması bekleniyor.