EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI

İLK BİRLEŞİMİ GERÇEKLEŞTİ







Eğirdir Belediye Meclisi Ocak Ayı ilk oturumu 02/01/2020 Perşembe akşamı saat 18.00'de Belediye Başkanımız Veli GÖK başkanlığında toplandı. Belediye Meclisine sunulan önergeler oy birliği ile kabul edilerek gündeme alındı.Meclis toplantısının ardından Eğirdir'de bulunan kurumlarımızın sunumları, istek ve arzuları kurum müdür ve sorumluları tarafından slayt eşliğinde sunuldu.Eğirdir Yurt Müdürü Mevlüt AYDIN ve Eğirdir Turizm Bürosu Sorumlusu Metin DEMİRCAN yaptıkları sunumların ardından Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK ve Belediye Meclisine teşekkür ettiler. Eğirdir Belediye Meclisi Ocak ayı ikinci oturumu bugün saat 18.00'de gerçekleşecek.