GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Veri sızıntısına yerli "Bariyer"

Siber güvenlik ürünü HAVELSAN Bariyer, hem uluslararası hem de ulusal güvenlik ve uygunluk sertifikasyon süreçlerini tamamlayan Türkiye'deki ilk veri sızıntısı önleme ürünü oldu - HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay: - "Başta Türk Silahlı Kuvvetlerim

Veri sızıntısına yerli "Bariyer"
Ekonomi
31 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANKARA - GÖKSEL YILDIRIM - Yerli siber güvenlik çözümü HAVELSAN Bariyer, ulusal ve uluslararası güvenlik ve uygunluk sertifikasyon süreçlerini tamamladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, veri sızıntısı önleme yazılımları alanında Türkiye'de ilk kez Uluslararası Ortak Kriterler kapsamında yüksek güvenlik seviyesi niteliğindeki "EAL 4+ Sertifikası"nı geçen yıl alan siber güvenlik ürünü HAVELSAN Bariyer, alanında TRTEST Ürün Uygunluk Sertifikası'nı kazanan ilk ürün olmayı da başardı.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Siber Güvenlik Ürünleri Test ve Sertifikasyon Projesi kapsamında HAVELSAN tarafından DLP Bariyer ürünü için yapılan uygunluk başvurusunu değerlendiren TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ, ürünün TRTEST-TSKGK-DLP-01 Kriteri kapsamında uygunluğuna karar verdi.

Misyonlarından biri ordunun "en güvenilir ürünler" ile hizmet vermesini sağlamak olan TRTEST'in uygunluk sertifikasıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer almak için en önemli aşamayı geçen HAVELSAN Bariyer, kritik verilerin taşınma veya kopyalanmasının engellenmesi ile dışarıya çıkarılan verilerin güvenliğinin sağlanması ve takip edilmesi gibi hassas veri ve politika yönetimi özelliğini içeriyor.

HAVELSAN Bariyer, gönderilen e-posta içeriklerinin takip edilmesi ve engellenmesi ile ziyaret edilen web sitelerinin takip edilmesi ve engellenmesinin yanı sıra, USB veri taşıma cihazları, USB tak çalıştır cihazlar (Plug and Play) ve akıllı telefonlara kurum verilerinin aktarılmasını engelleme ya da aktarılmasına izin verme seçeneklerini de içinde barındırıyor.

- Türkiye'nin alanında ilk yerli ve milli ürünü

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, siber güvenlik ve yazılım, KBRN, çevresel, balistik gibi birçok alanda test hizmeti veren TRTEST'in HAVELSAN Bariyer ile ilgili uygunluk sertifikasını değerlendirdi.

Ürününün hem uluslararası hem de ulusal güvenlik ve uygunluk sertifikasyon süreçlerini tamamlayan Türkiye'deki ilk veri sızıntısı önleme ürünü olduğunu belirten Atalay, şöyle konuştu:

"Parmak izi teknolojisini de içinde barındıran HAVELSAN Bariyer, kurumsal verilerin korunması, belirlenen engelleme kurallarına uygun olarak kullanılması, kurum dışına izinsiz çıkmasının veya sızdırılmasının önlenmesi amacıyla geliştirilmiş Türkiye'nin ilk yerli ve milli DLP-veri sızıntısı önleme ürünü. Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, kritik kurumlarımızın veri güvenliğinin sağlanması için en ideal ürünü ortaya çıkardık. Süreç içinde ürün geliştirme çalışmalarımız devam edecek."

- "Ülke sınırlarının korunması gibi"

Atalay, son yıllarda bilgi güvenliğinin ülkelerin milli güvenliğiyle doğrudan ilgili hale gelmeye başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Siber güvenliğimiz, adeta ülke sınırlarımızın Mehmetçiklerimiz ve milli silahlarımızla korunması gibidir. Siber dünyada en önemli silahımız, milli siber güvenlik ürünlerimizdir. Ürünlerinizin milli olmadığı yerde, siber güvenliğimizden söz edemeyiz. Bu açıdan HAVELSAN olarak yerli ve milli siber güvenlik ürünlerini geliştirmeyi milli bir görev, bir misyon olarak görüyoruz. HAVELSAN Bariyer de ulusal ve uluslararası tüm kriterleri karşılayan, ülkemizin en önemli milli siber güvenlik ürünü oldu."

- Yüksek Seçim Kurulu kullanmaya başladı

Veri sızıntısı önleme ürünü HAVELSAN Bariyer'in nisan ayında Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) kurulduğu bilgisini veren Atalay, "Ülkemizde seçim işlerinden ve seçimlerin güvenliğinden sorumlu olan en üst düzey kurumumuz YSK'nin HAVELSAN Bariyer'i kullanmaya başlaması, diğer kurumlarımız için de önemli bir referans teşkil edecek. Kamu adına bağımsız ve güvenilir test otoritesi olan TRTEST'in uygunluk sertifikası sonrasında da kurumlarımızdan ürünümüzle ilgili bize ulaşan taleplerinin artacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Artık kimse kafasına göre fiyat belirleyemeyecek
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!
Isparta'da yanan araç hurdaya döndü!
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI
Başkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürpriz
Bakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladı
Isparta'da da çocuklar parklarda oynadı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu!
Rektör Çarıkçı’nın “27 Mayıs” Mesajı
Seyahat kısıtlaması için tarih belli oldu
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadı
Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı
Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyor
Isparta'da Vefa ekiplerinden şehit ailesine ziyaret
Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Isparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdü
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il 33'e yükseldi
Bakan'dan binlerce kişiye müjde! bugün hesaplara yatıyor
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajı
Bayram namazı evde kılınabilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama yapıldı
Isparta'da halk otobüsleri bayramda çalışacak mı?
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 2020Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 202021 Mayıs 2020
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...21 Mayıs 2020
Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandıIsparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı26 Mayıs 2020
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...22 Mayıs 2020
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldüIsparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü21 Mayıs 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldıIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı26 Mayıs 2020
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...23 Mayıs 2020
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajıBelediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajı22 Mayıs 2020
Bakan'dan binlerce kişiye müjde! bugün hesaplara yatıyorBakan'dan binlerce kişiye müjde! bugün hesaplara yatıyor22 Mayıs 2020
Isparta'da ​Otoparklar ile ilgili Belediye'den önemli duyuruIsparta'da ​Otoparklar ile ilgili Belediye'den önemli duyuru21 Mayıs 2020
Isparta'da camiler ibadete açılacak! temizlik ve dezenfekte çalışmaları...Isparta'da camiler ibadete açılacak! temizlik ve dezenfekte çalışmaları...21 Mayıs 2020
Isparta'da o yolda asfaltlama başladı çiftçilere müjde!Isparta'da o yolda asfaltlama başladı çiftçilere müjde!21 Mayıs 2020
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il 33'e yükseldiMaskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il 33'e yükseldi22 Mayıs 2020
Isparta'ya pandemi döneminde ne kadar ödeme yapıldı?Isparta'ya pandemi döneminde ne kadar ödeme yapıldı?21 Mayıs 2020
Isparta'da halk otobüsleri bayramda çalışacak mı?Isparta'da halk otobüsleri bayramda çalışacak mı?22 Mayıs 2020
Bayram namazı evde kılınabilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama yapıldıBayram namazı evde kılınabilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama yapıldı22 Mayıs 2020
Isparta'da yaş pasta siparişleriniz için adres Ezgi Pastanesi Isparta'da yaş pasta siparişleriniz için adres Ezgi Pastanesi 21 Mayıs 2020
Seyahat kısıtlaması için tarih belli olduSeyahat kısıtlaması için tarih belli oldu27 Mayıs 2020
Isparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdüIsparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdü23 Mayıs 2020
Isparta'da Ramazan Ayında gıda denetimiIsparta'da Ramazan Ayında gıda denetimi21 Mayıs 2020