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Kuveyt Türk üst üste altıncı kez Türkiye’nin en etik şirketi seçildi

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir: - "Müşterilerimize verdiğimiz hizmette dürüstlük, tarafsızlık, şeffaflık, gizlilik gibi etik ilkelerimize her koşulda riayet ediyoruz"

Kuveyt Türk üst üste altıncı kez Türkiye’nin en etik şirketi seçildi
Ekonomi
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İSTANBUL - Kuveyt Türk, etik ve iş ahlakı alanında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ETİKA 2019 Türkiye'nin En Etik Şirketleri organizasyonunda altıncı kez ödül aldı.

Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, banka, Etik Değerler Merkezi Derneği'nin (EDMER) iş dünyasında etik değerlerin artmasına katkı sunmak amacıyla düzenlediği organizasyonda ödüle layık görüldü.

Sekiz yıldır düzenlenen organizasyona altı yıldır katılan ve katıldığı tüm yıllarda ödüle layık görülen Kuveyt Türk önemli bir başarıya imza attı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, 31 yıldır "değerlerimizle büyüyoruz" anlayışıyla Türkiye'nin sahip olduğu yerel ve milli değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Katılım finans prensiplerine bağlı, etik değerleri olan, müşteri odaklı bankacılığı ön plana çıkaran bir finans kuruluşu olduklarını kaydeden Demir, şu açıklamalarda bulundu:

"Temel hizmet ilkelerimizi ve etik değerlerimizi tüm çalışanlarımızla birlikte geliştirmeyi önemsiyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz hizmette dürüstlük, tarafsızlık, şeffaflık, gizlilik gibi etik ilkelerimize her koşulda riayet ediyoruz. Türkiye'de Etik Komitesi olan ve Etikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi bulunan tek finans kuruluşuyuz. Kurumsal yapımızda 'etik elçilerimiz' adını verdiğimiz bir organizasyon da yer alıyor. Tüm birimlerimizde ve her şubemizde bulunan etik elçilerimiz, etikle ilgili konularda kurum içi ödüllendirme, bilgilendirme, iletişimi artırma gibi vazifeleri yürütüyor."


- "Etik bankacılık konusundaki tutumumuzu bundan sonra da sürdüreceğiz"


Aslan Demir, etikle ilgili konuları yönettikleri Etik Bildirim Sistemi'nin bankada önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kuveyt Türk'te yeni göreve başlayacak olan arkadaşlarımıza yönelik etik özelinde bir günlük oryantasyon programı düzenliyoruz. Çalışanlarımız ise oyunsallaştırma yöntemiyle hazırladığımız Etik Bankacılık eğitimini düzenli şekilde alıyor. Etik değerlere uyma kriterlerine göre firmaların değerlendirdiği bir organizasyonda altıncı kez ödüle layık görülmek memnuniyet verici. Kuveyt Türk, bundan sonraki süreçte de etik bankacılık konusundaki tutumunu ve sağlam duruşunu sürdürecektir."

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