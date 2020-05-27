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Kaspersky, kurumlara siber güvenlik değerlendirmede yardımcı olacak

Kaspersky Halkla İlişkiler Direktörü Oleg Abdurashitov: - "Şeffaflık merkezlerimizi açtığımızdan bu yana ürün güvenliği değerlendirmelerini yaygın bir şekilde gerçekleştiriyoruz" - "Siber Kapasite Artırma Programı sayesinde şirketler, devlet kuruluşları v

Kaspersky, kurumlara siber güvenlik değerlendirmede yardımcı olacak
Ekonomi
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İSTANBUL - Kaspersky, Global Şeffaflık Girişimi'ni Siber Kapasite Artırma Programı ile genişletti ve şeffaflık merkezi hizmetlerini sanal olarak sunmaya başladı.

Kaspersky açıklamasına göre, dijitalleşme tüm dünyada hızla yaygınlaşırken, çeşitli yazılım ve donanım platformlarını uygun bir şekilde entegre etmek ve bunların verimli çalışmasını sağlamak sağlam bir bilgi teknolojileri altyapısı için önemli hale geldi.

Aynı zamanda, kurumların bilgi teknolojileri altyapıları da birçok siber güvenlik riskine açık olduğundan bu sistemlerin güvenilirliğini sağlamak önem taşıyor.

Global tedarik zincirlerinin veya kritik altyapı ağlarının parçası olan farklı bilgi teknolojileri altyapısı bileşenlerinin ele geçirilmesi; kamu güvenliğine, ekonomik ve toplumsal duruma zarar veren sonuçlar doğurabiliyor.

Kaspersky bu noktada, ürün güvenliği değerlendirmesine odaklanan Siber Kapasite Artırma Programı'nı duyurdu.

Çevrim içi ve çevrim dışı olarak sunulan bu eğitim programı, şirketlere, devlet kuruluşlarına ve akademik kurumlara güvenlik değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayan pratik araçlar ve bilgiler sunuyor.

Böylece bu kurumlar bilgi teknolojileri altyapılarına ve ağlarına entegre olan üçüncü taraf uygulamaların güvenliğinden ve bütünlüğünden emin olabiliyor.

Program sayesinde kurumlar siber güvenlik risklerini tanımlayıp bunları azaltabiliyor.

- "Kurumların ağlarındaki siber güvenilirliği artırmalarını sağlayacak"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Halkla İlişkiler Direktörü Oleg Abdurashitov, Şeffaflık Merkezleri'ni açtıklarından bu yana ürün güvenlik değerlendirmelerini yaygın bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketlerin inceleme için kaynak kodlarını vermeye hazır olduğunu dile getirmesinin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bunların değerlendirilebilmesi için iş ortaklarımızın belirli bir bilgi teknolojileri güvenliği bilgi düzeyine sahip olması gerekiyor. Ayrıca şeffaflık politikası içinde nelerin sunulduğuna dair de tecrübe sahibi olmalılar.

Siber Kapasite Artırma Programı sayesinde şirketler, devlet kuruluşları ve akademik kurumlar kullandıkları ürünler için düzgün güvenlik değerlendirmesi yapmalarını sağlayan bilgilere sahip olacak. Bu da kendi ağlarındaki siber güvenilirliği artırabilmelerini sağlayacak."

Program için yazılım geliştirme döngüsü, programlama ve bilgi güvenliği konularında temel bilgi sahibi olmak gerekiyor.

Eğitimde kurumlara ürün güvenliği değerlendirmesi ve tehdit modellemesinin yanı sıra kaynak kodu inceleme ve açık yönetimi gibi alanlarda bilgi veriliyor.

İlk program 2020'nin 3. çeyreğinde ücretsiz olarak öncelikle devlet kuruluşlarına ve akademik kurumlara sunulacak.

Yıl sonuna doğru şirketler de eğitimden yararlanabilecek.

Dahili güvenlik çalışmaları ve teknolojileri hakkında bilgi sunmaya devam etmek isteyen Kaspersky, Şeffaflık Merkezleri'ne uzaktan erişim imkanı da veriyor.

Bu hizmet sayesinde, Kaspersky'nin güvenilir iş ortakları şirketin güvenlik ve şeffaflık alanlarında en iyi uygulamaları, ürünleri ve hizmetleri hakkında genel bilgiler alabilecek.

Kaspersky güvenlik uzmanları, şirketlerin veri işleme yöntemleri ve çözümlerin işlevleriyle ilgili sorularına yanıt vermeye hazır olacak.

Ayrıca kurumlara canlı kaynak kodu incelemeleri de sunulabilecek.


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