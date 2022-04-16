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ISPARTA VIDEO / 6 saat önce

Isparta'da 46. Turizm Haftası Başladı

ISPARTA HABER: TURİZM HAFTASI GÖRKEMLİ ETKİNLER İLE BAŞLADI

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